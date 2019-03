800 de gropi in Capitala. Firea anunta “lucrari extinse de reabilitare a carosabilului” Daca tot a venit primavara, in Capitala vor incepe lucrarile de astupare a gropilor aparute pe timpul sezonului rece, indeosebi ca urmare a operatiunilor de deszapezire. “Cea mai mare problema in acest moment la nivelul municipiului Bucuresti este faptul ca, dupa perioada de iarna si dupa actionarea cu antiderapat, cu solutiile specifice, sunt foarte multe […] 800 de gropi in Capitala. Firea anunta “lucrari extinse de reabilitare a carosabilului” is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

