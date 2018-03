Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun repre­zen­tantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred. „Cu ocazia sarbatorilor de Paste companiile…

- Astazi, la ora 19.00, in sala Teatrului „Toma Caragiu” va avea loc concertul “Saftita”, proiect conceput de Marius Mihalache, un spectacol in care se vor imbina muzica de țambal, caval, flaut sau alte instrumente clasice din folclorul romanesc cu sunetele produse de sintetizatoare psihedelice. Un excepțional…

- Mama care și-a abandonat copiilor in cimitir, gest absolut scandalos, dupa ce a aflat ca pruncii ei au primit o casa. Fratii din cimitir au primit o casa mare, buna, de locuit in ea! Au primit-o fara sa plateasca niciun ban, nicio chirie, nimic!

- Casa de Comert Romania SA trebuie dezvoltata in parteneriat public-privat, cu implicarea organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri si ale IMM-urilor, nu ca entitate de sprijin a comertului extern strict in mana statului, a declarat miercuri presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile…

- Intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de tari europene. Comisia Europeana face primii pasi spre implementarea programului si intentioneaza sa aloce 12 milioane de euro, de care…

- De luni, 19 martie 2018, Primaria Municipiului Deva incepe distribuirea tichetelor gratuite de calatorie pentru transportul in comun pe raza municipiului Deva, pentru perioada aprilie-iulie 2018. Tichetele de calatorie se pot ridica in perioada 19 martie – 5 aprilie 2018, din doua locații din municipiu,…

- Partidul Democrat din Moldova lanseaza primul proiect de parteneriat Public-privat, prin care va atrage investiții pentru construirea unei arene multifuncționale, ultra moderne in Chișinau, care, dupa cum estimeaza experții de la Guvern, va fi finalizata intr-un an de zile.

- Candidat pentru alegerile FRF, Ionuț Lupescu a anunțat ca orașul Bacau se va bucura de un nou stadion, care se va face dintr-un parteneriat public-privat. De asemenea, Piteștiul ar putea fi urmartorul oraș pe lista celor care iși modernizeaza stadioanele. Fostul mijlocaș a fost luni acolo, unde a stat…

- Bucureșteanca Andreea Zidaru, in varsta de 19 ani, se afla in carantina la spitalul Colentina dupa ce a fost diagnosticata cu o boala crunta. Ea a avut mult timp dureri de cap pentru care s-a adresat mai multor medici. A fost nevoie de multe consultații și analize pentru ca Andreea sa afle de ce boala…

- Asociatia Salvati Copiii critica un proiect legislativ aflat in proces de adoptare in Senat privind protectia mamelor ce alapteaza in spatiul public pe motiv ca impune un prag discriminatoriu prin care ar viza doar mamele ce alapteaza copii ce nu au implinit 24 de luni.

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- La inițiativa primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, joi, 1 martie, și vineri, 2 martie 2018, doua sedii ale Gradiniței nr. 206 vor fi deschise pentru copiii preșcolari și școlari de pana in clasa a IV-a, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere pe perioada inchiderii instituțiilor…

- Astazi, 28 februarie, cu ocazia „Zilei Protecției Civile”, pompierii au primit vizita a zeci de preșcolari, elevi, dar și adulți. Cu toții au asistat la exercițiile demonstrative și la prezentarea tehnicii specifice de intervenție. La final, cei mai mici dintre vizitatori, Grupa „Fluturașilor” de…

- ”Avem motive bune sa credem ca o candidatura pe care am primit-o cu privire la Trump a fost falsificata”, a declarat pentru AFP directorul Institutului Nobel Olav Njølstad. Njølstad a refuzat sa ofere alte detalii, lasand in grija politiei norvegiene sa faca lumina cu privire la acest scandal.…

- Liderii PSD au incercat sa țina la secret excluderea lui Mihai Chirica din partid. Organizația PSD Iași anunța ca a primit decizia Comitetului Executiv Național al PSD, prin care primarul Iașului este exclus din PSD, asta deși la nivel public nu s-a comunicat o astfel de decizie.”Organizatia…

- „Educatia este cea mai puternica arma care iti poate aduce realizari in viata! Aseara, in jurul orei 22:20, am fost abordat de catre un tanar domn de vreo 14 anisori, care dupa modul de adresare "Domne" este foarte pasionat de operele si stilul lui I.L. Caragiale. Tanarul isi manifesta nemultumirea…

- Regia bucuresteana de transport public inlocuieste casieriile cu automate electronice. Cinci aparate sunt deja amplasate in oras si vor deveni functionale saptamana viitoare. Oficialii RATB nu au decis inca ce vor face cu cei 250 de casieri, dar au anuntat ca niciunul nu va ramane fara serviciu.Citeste…

- Membrii Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC au avut astazi o intrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, comunica Noi.md. Scopul intrevederii a fost identificarea oportunitaților de conlucrare dintre sectorul privat și cel public, pentru a dezvolta…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca i-a solicitat procurorului sef DNA sa analizeze initierea demersurilor pentru revocarea din functie a doi polițiști detașați la DNA Ploiești, cei doi aparand in inregistrarile prezentate in spațiul public de Vlad Cosma. Insa, Laura Codruța Kovesi…

- Claudia Pavel este atacata din toate partile pentru „apropierea” fata de Catalin Cazacu, lucru care s-a putut observa la competitia Exatlon, de unde bruneta a fost eliminata recent. Iubita lui Catalin Cazacu sustine si ea ca artista este clar indragostita si nu il poate ierta pe partenerul ei de viata.…

- Diabetul pediatric afecteaza peste 3.000 de copii și tineri din Romania, a caror viața depinde de injectarea cu insulina. Coaliția pentru Diabet Pediatric propunele unele soluții astfel incat copiii și tinerii cu diabet de tip 1 din Romania sa aiba parte de o ingrijire adecvata.

- Gradina Zoologica Brasov și-a marit familia cu doua femele de camila bactriana albe. Cele doua au fost aduse zilele trecute de la Circul Globus Bucuresti. Bea si Sandra, ambele in varsta de patru ani, s-au alaturat celor doi masculi din aceeasi specie, care au fost adusi de la circul bucurestean inca…

- 50 de persoane se vor putea bucura in fiecare luna gratuit de imaginile si atmosfera Gradinii Zoologice Brasov, unul dintre cele mai frumoase parcuri de acest gen din tara. Acest lucru este posibil dupa ce RATBV S.A. si Gradina Zoologica Brasov au incheiat un parteneriat prin care se sprijina reciproc…

- "In urma discuțiilor aparute in cadrul ședinței Consiliului Local Campina, in cadrul careia au fost facute o serie de speculații și au fost spuse o mulțime de neadevaruri referitoare la Asociația Pensionarilor Campina, conform articolului publicat de Campinatv.ro, ca lider al acestei organizații țin…

- Angajatii din cadrul MAI vor primi locuinte de serviciu. Astazi a fost anunțat caștigatorul concursului privind proiectul de parteneriat public – privat, care va construi complexul locativ cu locuințe de serviciu.

- Chirurgul brasovean Sorin Velicu a fost sanctionat cu cea mai mare amenda penala din istoria instantelor din Romania. Magistrații din Brașov i-au aplicat o amenda in valoare de 100 de mii de lei, un record pentru instanțele romanești. Fost angajat al Spitalului Județean Brașov, chirurgul plastician…

- Oradenii sunt stimulati de municipalitate sa isi plateasca online impozitele si taxele locale, printr-un concurs inedit in care sunt oferite ca premiu bilete pentru o zi de distractie la SPA si la bazinele aquaparkului administrat de primarie.

- ,Exista probe si indicii ca Ionel Arsene a comis fapte penale, dar acesta nu prezinta pericol public". Așa au justificat magistratii de la Tribunalul Bacau decizia de a-l plasa pe apropiatul lui Dragnea, Ionel Arsene, sub control judiciar.

- Aceasta a fost a doua sesiune de consultatii stomatologice desfasurata in cadrul scolii, prima derulandu-se in data de 8 octombrie 2017, cand Colegiul Tehnic C.F. "Unirea" a jucat rol de institutie gazda pentru elevii celorlalte scoli din oras care s-au inscris pentru a fi consultati. "Pentru ca fiecare…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, o echipa completa, formata din trei medici stomatologi, trei asistenți și cinci reprezentanți voluntari din partea Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania, a oferit, pe parcursul a opt ore, consultații stomatologice gratuite, folosind un instrumentar de unica folosința,…

- Sala festiva a Gradinitei „Casuta Fermecata ”din Gherla a devenit neincapatoare pentru cei peste 100 de copii prescolari , care l-au omagiat joi, 18 ianuarie, pe „Luceafarul” poeziei romanesti , Mihai Eminescu si in acelasi timp, pe scriitorul Ion Creanga, marele povestitor. Activitatea face parte din…

- De cand serviciile de mesagerie pe internet, de genul WhatsApp sau Facebook Messenger, au devenit atat de folosie, din ce in ce mai multi hackeri incearca sa profite de naivitatea oamenilor care se pricep mai putin la tehnologie si recurg la diferite siretlicuri nu chiar foarte inventive.

- La Scoala Gimnaziala ”Dora Dalles” Bucsani, in urma unor controale medicale de rutina, un cadru didactic a fost diagnosticat cu tuberculoza in data de 22 decembrie 2017. Ulterior, mai multi copii au fost internati in spital cu suspiciune de TBC.

- Persoanele care dețin calitatea de fost deținut politic sau fost deportat sunt așteptate la opt puncte de vanzare ale RATBV S.A. pentru incarcarea abonamentelor de calatorii gratuite aferente trimestrului I al anului 2018. Ținand cont de temperaturile exterioare inregistrate și pentru a scurta cat…

- Aida Parascan, caștigatoarea MasterChef, s-a impacat cu fostul soț, iar acum relația celor doi este mai buna decat atunci cand erau casatoriți. Chiar daca fiecare și-a refacut viața alaturi de altcineva, cei doi sunt buni prieteni, iar barbatul se implica in creșterea copiilor sai. Aida Parascan a …

- Veste soc din partea lui Catrinel Sandu. Vedeta a anuntat public ca s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a facut anuntul public, printr-o postare pe o retea de socializare in care a spus ca ea si sotul sau Gabriel, vor continua pe drumuri separate, departe…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- Peste 300 de preșcolari și elevi din comuna Epureni au primit daruri in cadrul tradiționalei acțiuni umanitare „Un gest mic pentru un zambet de copil”. Totodata, doua familii defavorizate au impodobit, pentru prima data, pomul de Craciun. In jur de 310 preșcolari și elevi de clasele I-VIII din satele…