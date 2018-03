80 de mii de tone de plastic, in Oceanul Pacific/ Numarul este de aproape 16 ori mai mare fata de ultimul raport

Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de bucați de plastic, 80.000 de tone de deșeuri: imensul depozit de gunoi care plutește in Pacific este mult mai mare decat se credea, avand o suprafața de trei ori mai mare decat Franța, potrivit unui studiu publicat joi și citat de AFP. In condițiile in care producția de plastic…

- Buzaul se va afla din aceasta noapte sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, viscol si vizibilitate scazuta. Atentionarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila in intervalul 22 martie, ora 23.00 - 23 martie, ora 15.00, pentru Municipiul Bucuresti si 14 judete din…

- Scriitorul Vasile Ernu a povestit lectia pe care i-a predat-o Andrei Gheorghe inainte sa moara, in timp ce jurnalistul Teodor Tita a dezvaluit ultimul sfat pe care i l-a dat regretatul om de radio si televiziune.

- Marius Copil – Mikhail Kukushkin, in primul tur la Mastersul 1.000 de la Miami. Romanul are in buzunar 15.610 dolari. Competiția de tenis din California are premii totale de 7.972.535$. Dupa ce aseara s-a tras la sorți tabloul feminin, in aceasta seara s-a aflat componența tabloului masculin. Singurul…

- "In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale. Nu se stie cat va dura aceasta situatie”, au explicat reprezentantii CNAB. Deciziile referitoare la decolare apartin pilotilor, potrivit CNAB. Ultimul…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Mircea Badea a anuntat ca a fost chemat la Serviciul de Ordine Publica pentru ca „a postat mai multe mesaje defaimatoare catre instituția poliției și cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor”. Tot acum, Badea a anuntat ca nu se prezinta marti la politie…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- FUNERALII… Pregatiri la vila familiei Taru, de pe strada Traian, pentru inmormantarea celui care a fost presedinte al romilor din judetul Vaslui si din zona Moldovei, in ultimii 25 de ani. Ilie Taru va fi inmormantat joi, slujba religioasa urmand a fi oficiata de catre un sobor de cinci preoti din Vaslui.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce s-a impus, in trei seturi, in fata americancei Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6 (3), 6-2. Halep…

- Anul trecut a adus finalizarea celui mai mare numar de locuinte in ansambluri rezidentiale din istoria postdecembrista a Brasovului, gradul de absorbtie fiind estimat la 95%, potrivit datelor Coldwell Banker Alpin, biroul local al companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania.

- Racirea brusca a vremii si ninsorile tarzii – neasteptate in iarna blanda de care am avut parte – au dat peste cap socotelile pentru curatenia de primavara. Municipalitatea resiteana a lansat si anul acesta concursul „Resita curata – Curatam si mentinem“, pentru care, potrivit calendarului, asociatiile…

- Barbatul era membru al Pathway Home, un program pentru veteranii de razboi care sufera de stres posttraumatic, iar cele trei femei erau angajate ale organizatiei. Casa Veteranilor din California este un complex ce gazduieste 1.000 de veterani de razboi din Irak, Vietnam si al doilea razboi…

- Decedat prematur (avea doar 31 de ani), Davide Astori (capitanul Fiorentinei) a fost condus joi pe ultimul drum. Peste 10.000 de suporteri ai gruparii Viola au realizat o atmosfera superba in memoria fotbalistului care a murit weekendul trecut.

- Un oras din California le-a interzis, printr-o hotarare locala, locuitorilor sa foloseasca telefonul in timp ce traverseaza strada. Administratia din Montclair a publicat o nota pe site-ul oficial in care li se reamintesc cetatenilor noile...

- Noile puterni ale lumii reușesc sa dezvolte o putere armata superioara celei deținute de SUA și NATO. Cel puțin asta reiese din ultimul raport oferit de Pentagon, care precizeaza ca adversarii au reușit sa dobandeasca tehnologii performante. Ultimul raport al Pentagonului este clar și o spune negru…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu o va intalni pe italianca Roberta Vinci in ultima runda a calificarilor pentru accederea pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California). Niculescu (30 ani, 71 WTA) a trecut fara probleme in primul tur al fazei…

- "In calitate de profesor din Virginia de Vest - și am invațat 10 ani -caștig aproximativ 1.300 dolari la fiecare doua saptamani și ei doresc sa-mi ia 300 de dolari pentru creșterea contribuțiilor la bugetul de sanatate, a declarat Katie Endicott, profesoara de liceu. "Dar ei imi spun ca este…

- Ce contine punga cu cadouri pe care o primesc castigatorii Oscar Maine seara va avea loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Laureatii vor pleca acasa nu doar cu mult-ravnita statueta de aur, ci si cu o punga plina cu cadouri ce valoreaza peste 100.000 de euro. Iata ce vor primi castigatorii din…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic in judetele Olt si Dolj, precum si in zona joasa a judetului Mehedinti, valabila pana la ora 17:00.

- In urma unei verificari a Corpului de Control, Ministerul Educatiei a dispus anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali, din cauza unor nereguli majore descoperite in organizarea procesului de evaluare si a demarat o cercetare disciplinara in acest sens.

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, se arata intr-un comunicat remis luni de REGnet.ro.

- In timpul celor doua razboaie mondiale, marina germana a fost o forta de temut, mai ales submarinele sale. Astazi situatia este cel putin ingrijoratoare. Un parlamentar german a recunoscut ca niciun submarin nu se afla in stare operationala, iar noile fregate comandate s-au comportat jenant in testele…

- Mai multi experti internationali au tras un semnal de alarma in privinta utilizarii rau intentionate a programelor de inteligenta artificiala (AI) de catre state care nu respecta acordurile internationale, hoti, criminali si teroristi , intr-un raport ce a fost publicat miercuri, informeaza AFP, preluata…

- Pe pagina de Facebook Copiii Niciodata uitati ai romaniei, mii de tineri isi cauta familiile biologice. Multi dintre ei au fost infiati de familii straine atunci cand aveau doar cateva luni, astfel ca nu vorbesc limba romana. Este si cazul lui Emily, pe numele ei romanesc, dat la nastere, Cristina…

- In locul deciziei referitoare la DNA, a prezentat un raport al vizitei in Japonia Așteptat mai ceva decat Moș Craciun, ministrul Toader, revenit cu forța dintr-o delegație in Japonia, a lasat „masca” puhoiul de jurnaliști care l-au inconjurat in așteptarea deciziei referitoare la soarta șefei DNA. In…

- Cortegiul premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat intr-un accident rutier in statul american California. Trei oameni au fost raniti dupa ce o motocicleta care il insotea s-a ciocnit violent cu o masina.

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș se afla, de luni dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara pentru a verifica condițiile de la aceasta unitate sanitara. Inspectorii sunt acolo dupa ce, in mediul online, au aparut fotografii cu condițiile dezolante și…

- Miscarea civica Initiativa Romania a trimis tuturor europarlamentarilor, dar si Comisiei Europene un raport privind evenimentele care au avut loc in Romania in ultimul an, in perspectiva dezbaterii care urmeaza sa aiba loc miercuri in PE in legatura cu situatia statului de drept din tara noastra.

- Imaginile incredibile de pe Marte filmate de NASA. Arata ca și cum ar fi de pe Pamant! Sonda Curiosity de la Laboratorul de Propulsie al Agenției Spațiale Americane din Pasadena, California, care a aterizat pe Marte in 2012, acum peste 2.000 de zile, a transmis o panorama incredibila.

- Romania este țara cu serviciile medicale de cea mai slaba calitate. Pentru al doilea an consecutiv, un raport oficial ne plaseaza pe ultimul loc din Uniunea Europeana. Doctorii nu au cu ce sa iși trateze pacienții. Iar oamenii se tem sa mai pașeasca in spitale.

- Armata americana a efectuat miercuri, din Hawaii, un test nereusit de doborare a unei rachete de exercitiu, a precizat un oficial american, pe fondul ingrijorarilor crescande privind programul balistic si nuclear dezvoltat de regimul nord-coreean, transmite Reuters.Oficialul, care a facut…

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Epidemia de gripa din SUA, considerata cea mai severa din ultimii ani, a provocat deja moartea a 30 de copii in intreaga tara, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, CDC) citate sambata de EFE. In ultima saptamana s-au insumat…

- Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, potrivit unui raport publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei…

- Anchetatorii au gasit la fata locului "mai multi copii legati de pat, in intuneric si intr-un miros ingrozitor", conforma politiei din Riverside. David si Louise Turpin, de 57, respectiv 49 de ani, "nu au putut explica motivele pentru care copiii lor erau retinuti in acest mod". O vecina a familiei…

- O alerta privind un atac iminent cu bomba a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii. Zeci de minute a domnit panica in statul american din Oceanul Pacific. Multi oameni au crezut ca isi traiesc ultimele clipe și au inceput sa-i sune pe cei dragi sau sa se adaposteasca pe unde au gasit.

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP. "Anuntam cu tristete ca 13 decese sunt…

- In Franța, pedeapsa pentru pedofilie ajunge pana la cel mult 20 de ani de inchisoare, in timp ce Spania are o legislație mai blanda. Totuși, agresorul se afla sub lupa polițiștilor și dupa ce și-a executat pedeapsa, ceea ce la noi nu se intampla.

- Loren Krytzer a intrat într-o sala de licitatii din California fara niciun dolar în buzunar. Câteva minute mai târziu, el iesea din încapere milionar. Viata lui Krytzer s-a schimbat atunci când si-a dat seama ca o patura veche de peste 200 de ani, apartinând…

- In natura nimic nu este perfect, iar imperfectiunile trebuie celebrate pentru ca ofera identitate si personalitate. Acest lucru nu este insa suficient pentru un fizician perfectionist care si-a propus sa duca simetria fara cusur a unui fulg de zapada dincolo de ce poate oferi natura, informeaza miercuri…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…