80 de ani de la debutul celui de-Al Doilea Război Mondial. Președintele german își cere iertare polonezilor Președintele german Frank-Walter Steinmeier și-a cerut scuze duminica victimelor agresiunii germane, în cadrul unei ceremonii la Wielun, la ora exacta în care în 1939 au explodat primele bombe în micul oraș fara aparare din Polonia, localitate care a fost prima victima a celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP.

&"Ma înclin în fața victimelor ataclui de la Wielun. Ma înclin în fața victimelor poloneze a tiraniei germane. Și cer iertare&", a declarat în germana și poloneza Steinmeier, în prezența omologului sau polonez.

Sursa articol: hotnews.ro

