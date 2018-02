Stiri pe aceeasi tema

- Pentru aceia dintre noi care au crescut intr-o lume in care masinile electrice (EV) au existat doar in desenele animate sau in filmele SF, sa vezi un asemenea vehicul oprind langa tine, la semafor, este inca un lucru neobisnuit. Cu toate acestea, in fiecare zi apar in trafic sute de vehicule electrice,…

- Traian Basescu are vești proaste pentru social-democrați, care doresc o schimbare din temelii a DNA, incepand cu revocarea șefei Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte crede ca procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție nu va fi revocat de Klaus Iohannis. Basescu ii transmite, insa, lui…

- Am plecat de acasa, de la parinți, ca mulți alții, imaginandu-mi ca, daca nu vor mai fi ei in viața mea, o sa ma descurc mai bine. O iubeam mult pe mama, o compatimeam pentru traiul mizerabil pe care-l avea alaturi de tata, un om egoist, autoritar și chiar violent, uneori. Am rugat-o sa vina la mine,…

- Reducerea programului de la 1 ianuarie 2018 la punctele de operare si eliberare pasapoarte din Sighetu Marmatiei si Borsa a creat nemultumiri si tensiuni in randul solicitantilor de documente de calatorie din cele doua zone ale judetului. Deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, s-a autosesizat…

- ”Pedepsirea” sau ”umilirea” Londrei in cadrul Brexitului ar fi ”cel mai rau lucru care se poate intampla” si ar risca o consolidare a sentimentului antieuropean in Uniunea Europeana (UE), cu un an inainte de alegerile europene, a avertizat luni un purtator de cuvant al Guvernului francez, relateaza…

- Un tanar de 26 de ani este disperat sa afle cum a fost posibil sa ramana fara un deget dupa o noapte petrecuta in oraș cu prietenii. Dwayne Thompson nu s-a confruntat cu nimic nelalocul lui in noaptea respectiva, dar a doua zi, cand s-a trezit, și-a dat seama ca nu mai avea un deget…

- Colegii lui nea Ionica au povestit ca barbatului i s-a facut rau, nu a mai avut nicio reacție, lucru care i-a speriat teribil. Din fericire, la sosirea medicilor, batranul frizer iși mai venise in simțiri. A mers pe picioare la ambulanța, deși a fost nevoie sa fie sprijinit. Cel mai probabil, omul a…

- F. T. Senatorul PSD Robert Cazanciuc, citat de catre Agerpres, atenționeaza asupra faptului ca, deși finalizarea lucrarilor la Palatul de Justiție din Ploiești ar fi trebuit sa se termine inca din luna iulie a anului trecut, acest lucru nu s-a intamplat nici in ziua de azi . “In anul 2013 au fost reluate…

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Automobilele preferate de antreprenori si corporatisti trebuie sa fie in primul rand eficiente din cat mai multe puncte de vedere. Nu trebuie sa aiba un motor mare, ci cat mai mic, dar care sa fie puternic si sa nu faca rabat la consum sau performante. Tot din acest motiv, taxele datorate la stat…

- Andre Vivan da Silva, care a condus timp de un an compania GSK Romania, a preluat pe 1 ianuarie 2018 pozitia de Vicepresedinte & Cluster Area Director Europa de Sud Est in acelasi grup, el urmand sa continue sa activeze din sediul companiei aflat in Bucuresti. El va continua sa coordoneze…

- Profesorii se pot inscrie, incepand de luni si pana in 2 februarie, in grupurile de lucru care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI, prin completarea unui formular publicat pe site-ul Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE).

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca activitatea angajatilor Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Maramures s-a desfasurat in anul 2017, conform atributiilor si sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare, dispozitiilor si instructiunilor primite de la…

- Facebook va modifica radical news feed-ul astfel incat reteaua de socializare va miza pe ideea de comunitate si de socializare. Acesta a fost si scopul pentru care a luat nastere platforma in 2004. Presa internationala anunta ca decizia va afecta producatorii de continut media.

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Catalin si Nicoleta, fosti concurenti de la „Insula Iubirii” au fost pusi la multe incercari, dar se pare ca in cazul lor, dragostea a invins. La doar cateva luni dupa logodna, cei doi s-au afisat langa alte persoane.

- Modul in care a decurs, joi dimineața, zborul Blue Air 0B2945, de pe ruta Bacau – Catania, a starnit mai multe reacții, relatarile pasagerilor fiind preluate de site-urile de știri. Potrivit unor informatii furnizate de calatori, un avion Blue Air... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Când inima înceteaza sa mai bata, iar sistemul respirator si cel circulator se opresc, persoana este declarata decedata. Functionarea corpului se opreste, dar viata dispare? O serie de documente publicate de oamenii de stiina prezinta probe evidente ca unele parti ale corpului…

- Polițiștii locali aflați in patrulare au depistat chiar in ultima zi a anului trecut o persoana care vindea materiale pirotehnice pe Brancoveanu. La vederea patrulei de polițiști locali, cel in cauza a fugit, fiind insa imediat reținut. „Acesta a fost identificat in persoana lui G.T., de 45 de ani,…

- BERBEC: Berbecii ar trebui sa mearga la o petrecere unde sa fie inconjurași de multa lume și sa nu stea singuri acasa. Vor fi in centrul atenției și este posibil sa fie remarcați de cineva alaturi de care sa inceapa o relație frumoasa. TAUR: Taurii ar trebui sa se sarute cu…

- O drona a surprins imagini uluitoare într-un fost oraș turistic din Cipru. Regiunea a fost abandonata în 1974, dupa ce forțele armate ale Turciei au ocupat partea nordica a țarii insulare.

- Deși este cea mai saraca țara din UE, Bulgaria deține bitcoini în valoare de peste trei miliarde de euro, suma cu care și-ar putea plati o mare parte din datoriile pe care le are. Problema este ca pentru a face acest lucru, Bulgaria ar trebui sa-și vânda bitcoinii, iar daca…

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- Au trecut 105 ani de la scufundarea Titanicului. in noaptea de 14 aprilie 1912 a avut loc unul dintre cele mai mari dezastre maritime din istorie. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe vas, au fost inghitite de apele Oceanului. Desi au trecut multi ani de la tragedia ”Titanic”, povestea faimosului…

- Romanii nu duc lipsa de imaginație in situațiile de criza. Acest lucru se aplica și in cazul acestui taximetrist care a facut un lucru cu adevarat surprinzator in ceea ce privește...transportarea porcului sacrificat pentru Craciun.

- Convoiul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai se indreapta spre Curtea de Arges, acolo unde va avea loc inmormantarea. Momente emotionante au avut loc chiar in Trenul Regal, la putin timp dupa plecarea sa.

- Ȋnca din primele luni dupa apariția in peisaj a unei sarcini și a unui viitor copil, incep pregatirile firești pentru venirea pe lume a celui mic. Astfel, un carucior este adesea trecut pe lista de necesitați. In ce masura il considera unii util și necesar, in ce masura se pot lipsi de acesta, astazi…

- In septembrie, Halle Berry a confirmat relația cu producatorul muzical Alex da Kid, postand pe contul ei de Instagram o fotografie de cuplu. Acum, la nici patru luni, cei doi s-au desparțit. Cu postarea aceasta, Halle anunța relația cu Alex Da Kid I-au luat pe toți prin surprindere cand au anunțat ca…

- Aflata in Romania dupa o lunga absenta, Anamaria Ferentz a facut o marturisire neasteptata: vrea sa devina mamica si a spus si cum are de gand sa faca asta. Cantareata locuieste de ani buni in America, unde si-a cunoscut sufletul pereche, si pentru rolul de mama a exersat din plin cu patrupedul ei,…

- Camera Deputaților a decis in luna noiembrie inființarea Avocatului Copilului, in cadrul instituției Avocatul Poporului, ca domeniu pentru protecția și Post-ul Agenda parlamentara: Cezar Preda (PNL) – „Avocatul copilului nu va rezolva mare lucru, decat, cateva angajari” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Fratele Biancai Dragușanu a trecut, in urma cu cateva saptamani, printr-un eveniment de-a dreptul traumatizant. Mai exact, alaturi de un amic de-al sau, a fost batut cu salbaticie de polițiștii care i-au confundat cu niște infractori.

- Pentru inceput, fermierii romani ar putea primi gratuit purcei. Porcul de Mangalița este o rasa pe cale de disparitie la noi. Macelarii reclama ca sunt prea putine ferme de la care se pot aproviziona.

- Chirieac: Nu stiu daca Legea Magistratilor are legatura cu Liviu Dragnea, cum am auzit ca se urla prin Parlament... Gorghiu: "Liviu Dragnea n-a vrut raspunderea magistratilor. Eu am toate argumentele sa spun asta. M-as bucura sa vad un contra-argument din partea PSD-ului. Noi, PNL, am avut…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Miercuri, 6 decembrie, la Tribunalul Vaslui s-a incheiat procesul in care ginerele omului de afaceri Emil Savin a fost judecat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, fiind acuzat ca a omorat un cioban dupa ce l-ar fi calcat intentionat cu masina. Judecatorii au amanat pronuntarea sentintei…

- Regele Mihai a incetat din viata, marti, la ora 13.00, la locuinta sa din Elvetia. Vestea trecerii sale in nefiinta a intristat o tara intreaga, dar si pe locuitorii orasului Aubonne, acolo unde Majestatea Sa era foarte respectat.

- Sirenele care avertizeaza in legatura cu iminenta unui atac nuclear au fost testate in statul american Hawaii pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Sirenele…

- Cunoscutul interpret Petrica Mitu Stoian a povestit ca a fost arestat in timpul in care facea armata. Motivul pentru care a fost arestat este unul uluitor: a intarziat din permisie, insa cel caruia i-a spus ca intarzie a uitat sa anunte acest lucru!

- Scene de necrezut au avut loc in timpul inmormantarii Cristinei Stamate. In momentul in care sicriul a fost pus in mormant oamenii au fost socati sa vada cat de mica era groapa. Sicriul a fost pus cu mare dificultate in groapa. Cei care s-au ocupat de acest lucru au asezat cu greu sicriul, aproape sa…

- Stela Popescu a fost inmormantata duminica la Cimitirul Manastirii Cernica, la funeraliile marii actrite participand mii de persoane. Atitudine a luat si preotul din satul Slimnic, care a tinut o slujba de pomenire in curtea casei unde artista a locuit alaturi de mama sa, dupa cel de-al doilea Razboi…

- În frunte cu primarul, preotul si directorul scolii, mai multi sateni din satul sibian Sliminic s-au strâns vineri în curtea casei unde, în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a copilarit cea care a fost Stela Popescu.