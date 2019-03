8 remedii bizare pentru durere 1. Trage o injuratura sonora!



Data viitoare cand aluneci pe gresia din baie si cazi sau te izbesti cu soldul de coltul biroului, nu-ti inghiti vorbele. Cercetatorii britanici au descoperit ca injuratul iti poate creste toleranta la durere. Dintre cele doua grupuri de subiecti cu mainile scufundate in apa cu gheata, cei care si-au exprimat "colorat" disconfortul au reusit sa stea cu mainile in apa rece cu 35% mai mult decat cei din grupul "delicat". Injuratul declanseaza o serie de reactii fizice si hormonale care diminueaza durerea.



