8 reguli de aur pentru sexting Nu doar dragostea a devenit digitala, ci si pofta de amor. Cum programul unei persoane este foarte incarcat asta inseamna ca si satisfacerea libidoului se schimba. Sexting – combinatia dintre sex si text, un cuvant ce nu exista in urma cu 10 ani este la moda acum. Tocmai de aceea este important sa te familiarizezi cu ele acum pentru ca s-ar putea sa le folosesti in viitorul apropiat. Iata 8 lucruri pe care sa le ai in minte atunci cand faci sexting cu un barbat. 1. Asigura-te ca il cunosti bine Este preferabil sa vorbesti cu el alte subiecte inainte de a sari la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

