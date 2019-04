Stiri pe aceeasi tema

- Sase camere video de supraveghere au fost instalate in zona noului centru pietonal din Hunedoara. Ele vor fi gestionate de Politia Locala, iar cei care sunt observati incalcand normele civice vor fi amendati.

- Ieri a fost doar un pas pana la producerea celui mai sangeros accident rutier din ultimii ani • Nu mai putin de 22 de persoane au ajuns la spital dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat • Vina este pusa pe umerii soferului, insa exista cateva aspecte care ar trebui sa ridice semne [...]

- Printre multe cereri la care au de raspuns angajatii unui spital din Romania se numara si cele privind ora nasterii unor persoane. La Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare cei care lucreaza la arhivele institutiei medicale raspund zecilor de cereri depuse in acest sens. Motivul pentru care baimarenii…

- Caine de talie mare, Saint-Bernardul este recunoscut pentru atașamentul sau fața de stapan. Credincios, gentil și mare iubitor de copii, Saint-Bernardul nu necesita dresaj de antrenament pentru munca de salvare pe care o face de generații intregi și care i-a devenit instinct pana in ziua de azi. O familie…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad cauta „parinti” pentru copiii abandonați din județul Arad și recruteaza persoane doritoare sa se angajeze ca asistenți maternali. Cei care iubesc copiii si se pricep sa le poarte de grija au acum sansa sa devina asistenti maternali profesionisti…

- Poliția Locala a municipiului Alba Iulia efectueaza in aceasta perioada acțiuni de depistare a persoanelor care arunca deșeuri sub diverse forme pe domeniul public ... The post Atenție unde aruncați gunoiul! Amenzi USTURATOARE de la Poliția Locala Alba Iulia appeared first on Ziarul Unirea .

- Ozana Barabancea s-a supus unei noi intervenții. Aceasta a facut o operație la nivelul sanilor. In ultima perioada de timp, artista lirica Ozana Barabancea a trecut prin transformari spectaculoase in ceea ce privește look-ul. Aceasta a slabit foarte mult și arata din ce in ce mai bine. Acum, vedeta…

- La primele ore ale dimineții, trotuarele din Timișoara erau mai degraba patinoare. Timișorenii au atras atenția și pe rețelele de socializare și și-au transmis unii altora sa circule cu deosebita atenție. „In aceasta dimineața mai mulți timișoreni saraci care folosesc trotuarele in…