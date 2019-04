8 plante de apartament benefice pentru fiecare camera Iata 8 plante de apartament benefice pentru fiecare camera. 1. Usa de la intrare

Pentru a-ti arata entuziasmul ar trebui ca in apropierea usii sa fie pusa o floare frumoasa, precum laleaua, ori un copac. De asemenea, gladiola ori castanul Malabar care protejeaza casa de spiritele rele si aduc binecuvantari sunt excelente pentru a fi asezate la intrarea in casa. 2. Sufragerie

In general toate plantele norocoase precum si florile pot fi puse aici, insa este bine sa le aranjezi in functie de marime. Nu pune in coltul camerei o planta care atinge tavanul astfel incat sa lase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ideale pentru colturile insorite ale gradinii sunt plantele care produc fructe moi, le mai spunem si fructe de padure. Astfel de plante precum zmeura, mure sau coacaze se inmulțesc prin butasi. Plantele produc fructe delicioase de care s...

- Acasa este locul in care te retragi și iți incarci bateriile, spațiul in care te relaxezi și iți traiești bucuriile sau tristețile. Așadar, este foarte important ca spațiul in care locuiești sa iți dea acea senzație de eliberare, armonie și liniște, inca de cand pașești in casa. Pentru a crea un interior…

- Asociatia ”Seminte cu suflet” este un grup de gradinari care strabat țara, organizand piețe libere, unde doneaza, gratis, seminte tuturor celor care doresc sa cultive si sa manance legume si fructe romanesti. Cei care doresc sa salveze semintele soiurilor romanesti fac totul voluntar. Teiușul va gazdui…

- Doi barbați, ambii in varsta de aproximativ 60 de ani, au fost gasiți decedați intr-un apartament din Medgidia. Anchetatorii cred ca victimele au decedat acum cateva zile. Tragedia s-a produs intr-un bloc de pe Strada Republicii din Medgidia. Pompierii au intervenit și au gasit in locuința doua cadavre,…

- Alimentele procesate au o reputatie proasta si, intr-adevar, multe contin zahar, sare si grasimi in exces. Alimentele proaspete ar trebui sa fie prima optiune, insa exista si alimente procesate sanatoase, organismul avand nevoie de elementele lor nutritive.

- Suprafata nu este nici prea mica, nici prea mare. Insa, cu siguranta, un apartament cu doua camere satisface nevoile unei familii formate din trei sau chiar patru membri. Astfel, daca va regasiti in situatia de mai sus, va invitam sa cititi in continuare pentru a descoperi cateva trucuri utile pentru…

- In fiecare an dupa trecerea perioadei de iarna, plantele parca nu isi revin din hibernare si necesita intotdeauna inviorare (schimbarea solului, ingrasamant, cosmetizare, etc.). Poate ca nu suntem obisnuiti sa folosim reciclam, la fel ca alte tari, dar la acest capitol putem imbina reciclarea…

- ​Statul a anunțat miercuri perioada în care societațile cu raspundere limitata (SRL), personale fizice autorizate (PFA) și alte tipuri de firme ale fermierilor se vor putea înscrie pentru fondurile europene destinate afacerilor mici și mijlocii cu fructe. Citește mai departe și comenteaza…