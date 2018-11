8 noiembrie - Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri

Stiri pe aceeasi tema

- La granita dintre toamna si iarna, luna noiembrie este luna de raspantie a traditiilor exprimata de numeroasele sarbatori precrestine dedicate lupilor, strigoilor si altor fiinte fantastice malefice. Noiembrie, luna friguroasa cu multe schimbari meteorologice, se mai numeste popular si „Brumar”.

- Conform unui nou sondaj de opinie realizat de Ipsos Hong Kong Limited in 31 de țari din intreaga lume, la inițiativa Philip Morris International, romanii cred ca trebuie incurajate pe orice cale alternativele la fumatul clasic. Astfel, romanii se aliniaza unui trend european, chiar mondial, de inlocuire…

- In data de 13 octombrie, la Padurea Tauti, peste 70 de sportivi de la cluburi de profil din judet au luat startul la o importanta competitie de orientare in alergare, competitie organizata de Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie in colaborare cu DJST Maramures. Organizatorii nu au precupetit niciun efort…

- Cercetatorul american Arthur Ashkin va imparti cu o echipa formata din oamenii de stiinta Gerard Mourou (Franta) si Donna Strickland (Canada) Premiul Nobel pentru Fizica atribuit marti de Academia Regala de Stiinta din Suedia.

- Acum ca SpaceX a dezvaluit planurile pentru prima sa lansare turistica, Elon Musk abia asteapta sa prezinte planurile sale pentru alte misiuni spatiale ceva mai importante. Unul dintre planurile sale marete pentru SpaceX este calatoria pe Marte si stabilirea unei colonii acolo, iar cele mai noi imagini…

- O echipa alcatuita din elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 1 din Carei au participat la Concursul National de Stiinta si Tehnologie – ROSEF 2018 ce a avut loc la Suceava, in perioada 7-9 septembrie. Elevii s-au reintors cu diplome si premii. ROBOTICA „NUMBER1” – Categoria A 12-15 ani: -Explorer1 locul…

- Despre Apocalipsa s-a vorbit mult de-a lungul timpului, iar acum a ieșit la suprafața un articol ce dateaza de mai bine de o suta de ani și care vorbește despre acest eveniment major, ce sperie omenirea.

- Legea Jandarmeriei ar putea fi unul dintre principalele proiecte in sesiunea din aceasta toamna, in Parlament. In timp ce PSD dorește atribuții sporite pentru jandarmi, cei de la PNL și USR doresc implementarea unui sistem prin care jandarmii sa fie recunoscuți și pedepsiți mai ușor, daca comit abuzuri.…