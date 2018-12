8 motive să faci dragoste zilnic 1. Combate stresul In timpul sexului, corpul tau produce dopamina (o substanta ce lupta impotriva hormonilor de stres), endorfine, adica „hormonii fericirii", si oxitocina, un hormon care mareste libidoul, secretat de glanda pituitara. 2. Mareste speranta de viata 2. Marestede O inima sanatoasa, muschi mai puternici, o circulatie sanguina mai buna si o stare de fericire – iata cativa factori care adauga ani la speranta de viata. Un studiu publicat in „British Medical Journal" arata ca barbatii care fac sex des traiesc aproape de doua ori mai mult decat cei care nu au parte de... actiune. 3.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

