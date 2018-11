8 motive pentru care bărbaţii care au neveste plinuţe sunt mai fericiţi decât restul Cum asa? Ei bine, un studiu realizat la Facultatea de Psihologie de la Universitatea din Mexic a scos la iveala faptul ca barbatii care au neveste mai plinute sunt mai fericiti. Ei zambesc mai mult si le este mai usor sa treaca peste probleme decat barbatii care sunt casatoriti cu femei slabe. Femeile plinute sunt mai joviale, mai pozitive si mai putin agresive, ceea ce are un impact major asupra starii de bine a barbatului lor. Conform studiului, barbatii cu neveste plinute sunt de 10 ori mai fericiti decat cei care au nevestele slabe. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

