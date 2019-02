8 metode prin care sa inchiriezi o masina mai ieftin in 2019 Pe internet gasim tot mai multe companii de inchirieri auto si devine dificil sa alegi compania care sa-ti ofere cel mai bun raport calitate / pret.



Inchirierile auto ieftine, pot de multe ori sa reprezinte un risc, fiindca pot exista taxe ascunse din partea companiilor de rent a car. Asadar, este important sa verificam feedback-ul altor clienti vizualizand parerile celor din Facebook sau Google.



1)Folosind agregatoare / site-uri care arata preturile mai multor companii nu este metoda cea mai buna pentru a scuti din cheltuieli. Agregatoarele de preturi cer un comision companiilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

