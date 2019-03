Stiri pe aceeasi tema

- Dupa modelul femeilor din cartierul Vlaicu, care s-au saturat sa fie batute de barbații lor și au cerut doua ordine de restricție in numai cateva zile, și cele din Micalaca au recurs la acest lucru. Ieri, o femeie a sesizat poliție ca un barbat de 43 de ani, din Arad, fostul sau concubin, a amenințat-o…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au dat, marți, raport favorabil pentru bugetul Serviciului de Paza și Protecție (SPP), cu 20 de voturi pentru și 13 voturi impotriva, inclusiv cu amendamentul care vizeaza diminuarea bugetului Serviciului cu 50 milioane de lei.„Se diminueaza…

- Sase oameni au fost retinuti in dosarul fortarii cu un motostivuitor a biroului purtatorului de cuvant al guvernului francez in timpul unui protest de luna trecuta, a anuntat marti biroul procurorului din Paris, citat de DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai…

- Deși pare greu de crezut ca brutele care iși agreseaza partenerele de viața inca mai exista, se pare ca societatea actuala este primitiva din acest punct de vedere. Femeile sunt batute și din pacate doar o parte din ele iau masuri sau decid sa vorbeasca despre asta. Ce trebuie sa știe toata lumea este…

- Cel putin 43 de persoane au murit in urma violentelor din ultimele zile din Venezuela si un numar record de manifestanti au fost arestati in timpul protestelor, informeaza Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, citat de AFP si DPA. Purtatorul de cuvant al Inaltului Comisariat pentru drepturile…

- • Agresorii, chiar daca sunt proprietarii locuintei, vor fi evacuati pe loc și trimiși la un adapost de noapte Violeta Stoica La solicitarea victimelor violențelor in familie – ca urmare a apelarii numarului unic de urgența 112 – a sesizarii primite din partea unor vecini sau chiar direct, din oficiu,…

- Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin, prezenta la Abu Dhabi pentru un turneu demonstrativ, si-a exprimat sustinerea pentru regula, introdusa de WTA, care ofera mai multa protectie in clasamente pentru jucatoarele ce revin dupa ce au nascut, scrie BBC. "Cred ca este extraordinar.…

- Bebelușii abandonați in Maternitatea Oradea sunt ingrijiți de asistente și de doua femei din America, care vin special in Romania pentru a le oferi atenție și dragoste micuților. 22 de nou-nascuți au fost parasiți in maternitate de mame, dar reprezentanții spitalului spun ca numarul acestora este in…