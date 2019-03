8 Martie. Florăriile, afaceri de zeci de milioane de euro Florile oferite doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie costa peste 20 de milioane de euro, in conditiile in care cel putin o treime dintre acestea primesc un buchet care costa, in medie, 30 de lei, se arata intr-un studiu intocmit de o companie de consultanta, dat joi publicitatii. Potrivit cercetarii, cele mai cautate flori, de Ziua Femeii, sunt: ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele. Cu toate acestea, cele mai apreciate flori de catre romani raman trandafirii. La nivel de de piata, analiza Frames arata ca piata florilor din Romania a continuat sa creasca in 2018,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

