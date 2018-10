8 lucruri pe care medicul pediatru nu ţi le spune Iata numai cateva exemple, date chiar de medici pediatri: 1. Vrei sa eviti aglomeratia la cabinetul medicului pediatru?

Programeaza-te pentru mijlocul saptamanii, dimineata la prima ora sau imediat dupa pranz. 2. Desi multe studii arata ca infectiile la ureche trec si fara antibiotice la copiii peste 2 ani, le prescriem oricum. Vrem sa simtiti ca facem ceva. Iar cand copilul se va simti mai bine in doua-trei zile de cand a luat antibioticul, parintii stiu ca mi-am facut datoria. 3. Ca vaccinul sa fie mai putin dureros, poti alapta in timp ce i se face injectia. Iar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

