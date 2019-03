8 jocuri sexy pentru dormitor 1. Bomba cu ceas Aveti nevoie de: un ceas. Cum sa-l jucati: Alege o perioada de timp – sa zicem 20 de minute (ori poate 10 minute). Indiferent de intervalul ales – nu este permisa penetrarea pana nu trece timpul stabilit. De ce trebuie jucat: Cei mai multi dintre membrii cuplurilor ocupate au eliminat aproape in totalitate preludiul. „Bomba cu ceas" va atrage atentia pe timpul pre amor, care era atat de amuzat inainte sa va mutati impreuna. Veti fi surprinsi cat va ajuta lucrurile in dormitor acest joc. Veti deveni creativi. Va veti incinge. 2. Barbatul orb Aveti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a vorbit la emisiunea Jocuri de Putere despre intrarea în politica și despre afilierea la PNL, dupa ce, acum o saptamâna, oferise primele detalii, exclusiv pentru site-ul realitatea.net.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Romaniei, Viorica Dancili, o sa adopte modificarile la OUG 7 așa cum le-au convenit impreuna cu asociațiile de specialitate.Citește și: Liviu Dragnea CRITICA procedura numirii procurorului-șef european: 'Indiferent cine va fi ales va pleca…

- O imunitate puternica pe durata celor 9 luni de sarcina este necesara pentru a te feri de gripa si raceli. Iar daca inainte de sarcina o banala raceala nu-ti dadea prea multe batai de cap, acum, cand nu ai voie sa iei medicamente la intamplare, este mai important ca niciodata sa nu racesti. Nici macar…

- (P) material publicitar realizat impreuna cu Hervis Ai așteptat tot anul sa vina iarna ca partiile sa se umple de zapada și sa poți pleca intr-o bine meritata vacanța la ski. Iți este dor de adrenalina pe care o simți de cand iți pui claparii in picioare, in fiecare curba a partiei și pana ajungi inapoi…

- FOTO – Arhiva Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica, vineri, un proiect de Lege pentru pentru modificarea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, MAI vrea interzicerea in timpul mersului a tinerii in mana a telefoanelor sau a tabletelor, transmite Mediafax.…

- Timpul mare necesar in prezent pentru o incarcare completa reprezinta unul dintre obstacolele care stau in calea unei adoptari mai largi a mașinilor electrice. In incercarea de a remedia aceasta problema, mai multe companii din industria auto, printre care se numara Grupul BMW și Porsche, au fondat…

- Una intre principalele provocari cu care o tanara mama se confrunta in perioada iernii este cum poate incalzi mai eficient camera celui mic atunci cand doarme. Mai ales cand temperaturile scad foarte mult, curenții de aer sunt mai agresivi și riscul ca toata casa sa se raceasca este mai mare, e important…