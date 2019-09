Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Credere propune ca in noul program ''Prima Casa" dobanzile sa nu treaca de 5%, iar statul sa acorde o subventie de un punct procentual din dobanda creditului daca in familia imprumutatului exista o persoana incadrata cu grad de handicap grav, potrivit AGERPRES. Intr-un comunicat remis marti…

- Tulburarile de memorie reprezinta unul dintre cele mai frustrante aspecte ale inaintarii in varsta, insa, din cauza stresului si a problemelor cotidiene, acestea se pot instala chiar mai devreme, ceea ce este si mai grav. Atunci cand uitam unde am pus cheile, care este data de nastere a unei bune prietene…

- Prima imagine a unei gauri negre . Imaginea nu este o fotografie, ci a fost creata cu ajutorul a multiple telescoape in cadrul proiectului EHT Ideile privind existenta gaurilor negre nu au aparut odata cu teoria generala a relativitatii a lui Einstein, ci cu mult inainte, desi incercarile au fost mai…

- Edenred Romania, companie emitenta de carduri si tichete de beneficii pentru salariati, a achizitionat compania Benefit Online, platforma de beneficii extrasalariale flexibile din Romania, fondata cu 6 ani in urma de antreprenorii Adrian Sarbu si Stelian Bogza.

- Sondajul a fost efectuat in perioada 28 iunie - 5 iulie 2019, publicul tinta fiind locuitori cu domiciliul in municipiul Iasi, femei si barbati cu varste peste 18 ani. La chestionarul realizat de GfK in colaborare cu Prime Kapital au raspuns 500 de persoane, esantion reprezentativ pentru populatia Iasului.…

- Deputatul dejean Cornel Itu anunța ca a votat pentru adoptarea unei legi care va aduce mari beneficii sportului romanesc. ”Am votat miercuri, 26 iunie, in ședința de plen a Camerei Deputaților, pentru adoptarea unei legi care va aduce mari beneficii sportului romanesc. Este vorba despre Proiectul de…

- In urma derularii procedurii de licitatie deschisa in vederea asigurarii manualelor scolare, in anul scolar 2019-2020, pentru elevii din invatamantul preuniversi-tar de stat, Centrul National de Evaluare si Examinare, in calitate de autoritate contractanta, a comunicat ofertantilor rezultatele evaluarii…

- Deputatul Florin Roman a depus recent la Senat un proiect de lege menit sa stimuleze angajarea tinerilor absolventi, indiferent de nivelul scolii absolvite, prin acordarea unor beneficii de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii.