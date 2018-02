8 angajati ai Penitenciarului Spital Rahova, retinuti

Stiri pe aceeasi tema

- Opt angajati de la Penitenciarul Spital Rahova au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente.

- Doi barbati au ajuns in atentia oamenilor legii, din cauza unor tigari fara timbru si documente care sa le ateste provenienta, din cate au anuntat politistii. Dupa ce oamenii legii bacauani au tras pe dreapta deunazi, pentru un control, masina in care se aflau cei doi tineri, pe DN 2, s-a constatat…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Un om al strazii, cu varsta intre 45 si 50 de ani, a fost gasit fara suflare, injunghiat si incendiat, intr-o casa dezafectata din municipiul Galati. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor si fac cercetari pentru identificarea agresorului. „Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta…

- Polițiștii de investigatii criminale i-au identificat pe doi tineri, de 15 si 23 de ani, din Blaj, ca banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta reclamata politiei la data de 25 noiembrie 2017. Se pare ca in noaptea de 24/25 noiembrie 2017, cei doi ar fi patruns, prin efractie,…

- Judecatorii ICCJ au decis, miercuri, inlaturarea mai multor probe și au anulat ordonanțele procurorilor DNA in dosarul Microsoft 3 . Ordonanțele sunt nule potrivit judecatorilor pentru ca ele s-au sprijinit pe probe preluate de anchetatori din dosarul Microsoft 1. „Constata competența Inaltei Curti…

- Cei patru sunt in continuare in arest la domiciliu și sunt acuzați de purtare abuziva și vatamare corporala. Procurorii spun ca in 22 noiembrie 2017, pe raza localitaților Urseni-Moșnița Noua, s-a desfașurat o operațiune de prindere a unui urmarit general. Forțele angrenate in misiune au…

- O femeie din judetul Covasna, suspectata ca si-ar fi ingropat de viu stranepotul, este cercetata pentru omor, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna. Citeste si: Kovesi DESFIINTEAZA Legile Justitiei: 'Nu se vrea reformarea sistemului de justitie, ci dependenta procurorilor de…

- Mai multe persoane au fost audiate dupa ce politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara au efectuat cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu total de aproape 27.000…

- Munca la foc automat pentru procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, in 2017. Magistrații timișoreni s-au clasat pe locul I intr-un top național al dosarelor soluționate. Numarul de dosare a crescut simțitor in 2017 fața de anul precedent, procurorii avand de soluționat 40.304 dosare penale.

- O femeie de 81 de ani din jjudetul Covasna este cercetata penal dupa ce si ar fi ingropat de viu stranepotul. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, au dispus la data de 25.01.2018, inceperea urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie omor…

- Procurorii din Vatra Dornei au trimis in judecata, sub acuzatiile de ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice, un barbat care este acuzat ca i-ar fi dat un pumn unui politist, care a vrut sa aplaneze un scandal pe care agresorul il starnise intr-un local. Intr-un comunicat remis AGERPRES, vineri,…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat, in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, din Cugir si pe fiul acestuia, un minor in varsta de 16 ani, in timp ce incercau sa vanda produse electronice provenite dintr-un furt, fapta ce a fost…

- UPDATE: Doi ploiesteni, unul in varsta de 38 de ani si cel de-al doilea in varsta de 40, au fost retinuti sub acuzatia de spalare de bani si evaziune fiscala, in urma perchezitiilor desfasurate astazi. Alaturi de acestia a fost retinuta si o bucuresteanca, in varsta de 38 de ani, pentru complicitate…

- Politistii si procurorii din Resita au reusit sa obtina arestarea barbatului din Cornereva acuzat ca si-a ucis doi copii. Individul a fost audiat ore intregi iar judecatorii au hotarat ca el sa fie arestat. Va reamintim ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au dispus, la data…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Azi, 12 ianuarie, imediat dupa miezul nopții, pe sensul de ieșire din țara, la PTF Petea, s-au prezentat la controlul de frontiera cetațenii ucraineni O.B. și V.F., in varsta de 39, respectiv 38 de ani, calatorind cu o autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu care transportau diverse bagaje. Politistii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita a facut publice luni, prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, infractiunile pentru care este inculpat tanarul de 16 ani din localitatea Tureac, care vinerea trecuta a provocat trei accidente rutiere pe DN 17, soldate cu decesul…

- "Te vom gasi! Ești prioritatea noastra" transmite Poliția Romana in mesajul de pe facebook. Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. …

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: FRATICA DRAGOMIR FLORIN, la data faptelor primar al comunei Bradu, judetul Arges, pentru savarsirea…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA intr-un nou dosar de coruptie. Conform Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal, acesta din urma…

- Si anul 2017 a fost unul aglomerat pentru instantele din Alba. Au pronuntat sentinte in dosare grele, in unele cazuri, dupa mai multi ani de judecata. Dosarul crimei de la Lunca Muresului: 30 de ani de inchisoare pentru Barsony Gligor Barsony Gligor (58 de ani), acuzat de uciderea fostului primar al…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal. In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua, mai ales ca medicul inca nu a sosit la sediul DIICOT, au declarat surse judiciare. Conform surselor citate, este vorba despre…

- Magistratii procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si cei ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare sustin ca propunerile pentru modificarea legilor justitiei vor afecta grav functionarea sistemului judiciar, in cazul in care vor fi adoptate. “Magistratii procurori…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, vor explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 13.00, despre modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza…

- La data de 13.12.2017, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatei S.M. pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor. Totodata, s a dispus retinerea inculpatei pentru o perioada de 24…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Tanarul din Balș care și-a atacat parinții cu un satar, iar apoi și-a infipt o furculița in ochi a fost arestat preventiv pentru 30 zile. Procurorii au solicitat și o expertiza psihiatrica, Mihai Ionuț Truța fiind suspectat ca ar suferi de sindrom psihotic. Procurorii au inaintat magistraților Tribunalului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au anuntat, ieri, dispunerea urmaririi penale fata de Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta, banuit de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, fapta asimilata infractiunilor…

- Judecatorii clujeni au decis sa retrimita dosarul Caritasul Unguresc la procuror pentru completarea urmaririi penale, dupa ce anchetatorii dadusera solutia de neincepere a urmarii penale in cazul persoanelor implicate in aceasta schema infractionala. Este a doua ”spalare” facuta de procurorii clujeni…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inceput, marti, urmarirea penala impotriva unui barbat, care a incercat sa tocmeasca un ucigas care sa-l omoare pe directorul unei firme de leasing.

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, în mai multe județe, informeaza Agerpres. Surse…

- Aflat la Parlament, Tudorel Toader a raspuns unei intrebari din partea presei, despre protestele de seara trecuta, din Capitala si din mai multe orase ale tarii, indreptate inclusiv asupra modificarilor ce se intentioneaza a fi aduse Legilor Justitiei. “Nu cred ca sunt eu cel mai in masura sa fac o…

- Procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate in Dosarul Tel Drum, masura vizandu-l si pe liderul PSD Liviu Dragnea. Conform procedurii, cei vizati de sechestru ar urma sa se prezinte la DNA pentru a le fi adusa la cunostinta masura decisa. In acest dosar, Liviu…

- Compania Lukoil a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești au renunțat la acuzațiile de evaziune fiscala și spalare de bani aduse Petrotel Lukoil SA și directorului Andrey Bogdanov, Parchetul explicand insa ca s-a renunțat doar la o parte…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a noua persoane, cu privire la savarsirea unor infractiuni de: constituirea unui grup infractional organizat, santaj, inselaciune si evaziune…

- Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Ploiești a emis o ordonanța prin care a anulat acuzațiile de evaziune fiscala și de spalare de bani aduse diectorului general al companiei Petrotel - Lukoil, Andrey Bogdanov, a anunțat, vineri, un comunicat de presa al Lukoil. "Parchetul…

- Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus ca Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, pentru o fapta comisa în perioada în care era ministru al Mediului, informeaza miercuri Agerpres. Judecatorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. Astfel, judecatorii au admis, in…

- Un dosar de cercetare penala pentru tentativa de omor a fost deschis ieri, 13 noiembrie 2017, pe numele unei femei de 53 de ani, din Aiud. Aceasta a fost reținuta de procurorii procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, dupa ce și-a injunghiat concubinul, in varsta de 50 de ani. Se pare ca…

- La data de 8 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 42 de ani, din municipiul Aiud, banuit de comiterea unui furt prin care ar fi cauzat un prejudiciu in valoare de 1.500…