780 de euro pe luna, pentru romani, din aprilie. Cum se poate intra in posesia banilor Romanii care traiesc sub pragul saraciei in Italia ar putea primi, lunar, o alocatie de la statul italian. Alocatia cetateneasca, dupa cum mai este numita, poate ajunge pana la 780 de euro pe luna, de persoana si poate fi obtinuta pentru o perioada de 18 luni. In tot acest timp, beneficiarii sa incerce sa isi gaseasca un loc de munca, avand voie sa refuze doar de doua ori ofertele de angajare primite. Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii ca sa primesca subventia se numara: vechime de cel putin 10 ani de resedinta in Italia, detinerea unei locuinte mai ieftine de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

