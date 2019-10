77% dintre români cred că IT-ul va fi cel mai căutat domeniu în viitor 77% dintre romani cred ca IT-ul va fi cel mai cautat domeniu in viitor, iar aptitudinile care vor conta cel mai mult pentru angajatori vor fi creativitatea, adaptabilitatea și capacitatea de a lucra bine in echipa. Este cel mai cautat domeniu al momentului și pare ca acest lucru nu se va schimba prea curand, arata rezultatele celui mai recent studiu derulat de eJobs Romania și biblioteca publica Bookster, care plaseaza IT-ul nu doar in topul preferințelor actuale ale candidaților, dar și in lista pentru urmatorii ani. Asta nu doar pentru ca IT-iștii au cele mai mari salarii din piața, ci și pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

