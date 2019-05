77 DE CUVINTE: Lemne de foc…

Uite ca mi s-a intamplat si asa ceva, am cumparat capsuni sau capsune, sunt admise ambele forme, dar oricum le-as spune tot le-am aruncat pe toate. Pentru prima data nu am putut consuma niciuna. Frumoase, dar tari si fara niciun gust. Lemne de foc. Cat s-o fi actionat asupra lor?!… Si ma gandesc: oare daca […]