Stiri pe aceeasi tema

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher.

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher. Presedintele Federatiei Comunitatilor…

- Peste 30.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti.

- Abuz fara precedent al Jandarmeriei. Sute de romani sunt blocați in stația de metrou de la Universitate, in București, pe motiv ca afara nu e loc pe trotuar, unde sunt mii de protestatari. Oamenii sunt furioși, pentru ca libera circ...

- Romanii ies sambata in strada pentru a participa la un mega-protest antiguvernamental, iar presa din Occident acorda spatii ample acestor manifestatii. "O tara dezincrimineaza coruptia", scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat vineri un articol dedicat acestui eveniment.…

- Un grav accident rutier s-a produs in comuna Afumați in a treia zi de Craciu, chiar de sarbatoarea Sfantului Ștefan. Mai exact, poytrivit primelor informații, un șofer a derapat, a intrat cu autoturismul intr-un copac și s-a rasturnat.

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Pe 24 decembrie 1989, noua putere instaurata la București decide uciderea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Conform istoricului Alex Mihai Stoenescu, inițiativa i-a aparținut lui Silviu Brucan, secondat de Gelu Voican Voiculescu.

- Un brad de Craciun a fost impodobit, miercuri, in piata Bucur din Bucuresti, acesta fiind decorat cu mesaje pentru victimele care si-au pierdut viata in Clubul Colectiv, mai multe persoane venind sa transmita „un gand bun” pentru cei ce au suferit din cauza incendiului.

- Are 36 de ani si profilul unui criminal in serie. Magdalena Serban, ucigasa care a socat intreaga tara, isi vana victimele printre femei. Cele doua tinere atacate la metrou aveau trasaturi asemanatoare, spun anchetatorii.

- Criminologul Dan Antonescu a comentat tragedia care a avut loc la metroul din București marți seara. Specialistul a venit cu o ipoteza absolut șocanta in privința desfașurarii evenimentului de la stația Dristor, cand o tanara și-a pierdut viața dupa ce a fost aruncata in fața metroului de o alta…

- Regele Mihai l a intrat in istorie ca un curajos om de stat, prin faptul ca si-a condus tara in alianta antihitlerista, arata Ambasada Rusiei la Bucuresti, intr-un mesaj de condoleante, la moartea fostului suveran roman.

- Academia Romana – prin Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificiala „Mihai Draganescu” din București și Institutul de Informatica Teoretica din Iași – anunța lansarea publica a “Corpusului de referinta pentru limba romana contemporana (CoRoLa)”. Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul „Ion…

- De atunci, Regele Mihai s-a aflat in permanenta sub observatia medicilor, el urmand un tratament de lunga durata si fiind internat de mai multe ori in clinica de la Lausanne. Potrivit medicilor, carcinonul epidermoid este o forma de cancer a unor celule epiteliale, gasite atat in piele cat si in structura…

- REGELE MIHAI A MURIT. Starea de sanatate a Majestații Sale, Regele Mihai, a fost in continua degradare in ultimul an. Familia a facut public ca regele suferea de cancer si era sub supraveghere medicala continua. Trupul neinsufletit al regelui va fi adus in tara miercuri, la Palatul Peles din…

- Oamenii legii ar incerca sa vada daca individul ar avea o legatura cu uciderea celor trei persoane și care ar putea fi gradul sau de implicare in toata aceasta poveste. Politistii il cauta pe autorul triplului asasinat din satul Apa, din judetul Satu Mare. Anchetatorii au deja un cerc de suspecti.…

- Comisia Europeana cere in MCV urgentarea modificarii Codurilor pentru a corespunde deciziilor CCR Comisia Europeana precizeaza in raportul MCV pentru Romania, publicat miercuri, ca autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa aiba ca prioritate absoluta punerea in acord a Codurilor Penale cu ultimele decizii…

- Neobosita Mihaela Buzarnescu (68 WTA) s-a calificat miercuri dimineata in optimile de finala ale turneului de la Toyota (Japonia), dotat cu premii in valoare de 60.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe Emina Bektas (SUA, 260 WTA), scor 7-5, 6-2. "Miki" tinteste al 7-lea titlu ITF al sezonului in aceasta…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 4 ndash; Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, pun in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti…

- O femeie de 35 de ani a ars de vie, iar pasagera de 18 ani de langa ea a suferit arsuri grave pe tot corpul, in urma unui accident grav care a avut loc aseara, in Pantelimon. Masina lor a luat foc, dupa ce un sofer beat le-a lovit in plin.

- O femeie de 35 de ani si-a pierdut viata, iar pasagera de 18 ani care era cu ea in masina a ajuns cu arsuri grave pe corp, dupa un accident cumplit, care a avut loc noaptea trecuta in sectorul 2 din Capitala. Autoturismul lor a luat foc, dupa ce un sofer l-a lovit in plin, iar flacarile s-au extins…

- AMINTIRE VESNICA In fata Primariei Barlad si pe platoul din spatele Bisericii Domnesti, vor fi comemorate pe 19 noiembrie, incepand cu orele 17.00, victimele accidentelor de circulatie. Actiunea este organizata cu ajutorul Biroului Rutier Barlad, de Carmen Suciu, membra a Asociatiei Victimelor Accidentelor…

- Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti - Ilfov, in accident au fost implicate doua autoturisme, care s-au ciocnit frontal. La fata locului actioneaza trei masini SMURD, una de descarcerare, o autospeciala de stingere si doua ambulante SABIF. Victimele sunt constiente si nu sunt…

- Victimele incendiului din clubul Colectiv din urma cu doi ani au fost comemorate, luni seara, in mai multe orașe din țara. Victimele tragediei din Clubul Colectiv sunt comemorate în centrul municipiului Zalau *** CLUJ Aproximativ 60 de persoane au participat, luni seara,…

- UPDATE: Mai multe candele au fost aprinse luni seara in Centrul Vechi, in memoria victimelor de la Colectiv. Victimele tragediei de la Colectiv de acum doi ani vor fi comemorate luni, 30 octombrie, in Piata Libertatii din Baia Mare, incepand cu ora 19.00. Participantii vor aprinde o lumanare in memoria…

- UPDATE: Mai multe candele au fost aprinse luni seara in Centrul Vechi, in memoria victimelor de la Colectiv. Victimele tragediei de la Colectiv de acum doi ani vor fi comemorate luni, 30 octombrie, in Piata Libertatii din Baia Mare, incepand cu ora 19.00. Participantii vor aprinde o lumanare in memoria…

- Sute de oameni au mers, luni, în fața a ceea ce pâna acum doi ani a fost Clubul Colectiv, pentru a aprinde o lumânare în memoria celor care s-au stins din viața în teribilul incendiu.

- Senatorii au tinut luni, in plen, un moment de reculegere pentru victimele incendiului din clubul Colectiv, tragedie care a avut loc in urma cu doi ani. Propunerea a fost facuta de liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, anunta Agerpres.In urma incendiului de la Colectiv au murit…

- S-au scurs doi ani de la tragedia din clubul Colectiv din Romania, care a luat viata a 64 de oameni. 30 octombrie 2015, o seara liniștita de vineri, a devenit un adevarat infern pentru vizitatorii localului din Bucuresti.

- Senatorii au tinut luni, in plen, un moment de reculegere pentru victimele incendiului din clubul Colectiv, tragedie care a avut loc in urma cu doi ani. Propunerea a fost facuta de liderul grupul...

- La doi ani de la incendiul din Clubul “Colectiv”, in centrul Zalaului va avea loc o actiune de comemorare a celor care si-au pierdut viata in tragedia care a indoliat Romania. Zalauanii se mobilizeaza pe Facebook, acolo unde a fost creat evenimentul “Noi nu i-am uitat! #colectiv”. Evenimentul comemorativ…

- Victimele tragediei din Clubul Colectiv vor fi comemorate de brașoveni luni seara, in Piața Sfatului, langa fantana arteziana, incepand cu ora 22,33, momentul in care in urma cu doi ani s-a declanșat incendiul din Clubul Colectiv, in urma caruia au decedat 64 de persoane. "Este o ora…

- S-au scurs doi ani de la tragedia din clubul Colectiv din Romania, care a luat viata a 64 de oameni. 30 octombrie 2015, o seara liniștita de vineri, a devenit un adevarat infern pentru vizitatorii localului din Bucuresti.

- Sub sloganul "Colectiv ndash; 2 ani. Coruptia inca ucide, la Constanta, participantii se vor intalni in aceasta seara, de la ora 19.30, in fata Prefecturii. "Pe 30 octombrie se implinesc 2 ani de la tragicul eveniment de la clubul Colectiv din capitala. Zeci de tineri au murit atunci, si multi altii…

- Victimele tragediei de la Colectiv de acum doi ani vor fi comemorate luni, 30 octombrie, in Piata Libertatii din Baia Mare, incepand cu ora 19.00. Participantii vor aprinde o lumanare in memoria celor peste 60 de victime. “O comemorare a celor care si-au pierdut viata in tragedia de la Colectiv. Un…

- Victimele incendiului din 30 octombrie 2015 de la Clubul Colectiv au fost comemorate vineri seara, la locul tragediei, in acordurile chitarelor mai multor tineri care au cantat piese ale trupei Goodbye to Gravity, dar si ale lui Vali Sterian si ale formatiilor Phoenix si Pasarea Colibri....

- Victimele incendiului din 30 octombrie 2015 de la Clubul Colectiv au fost comemorate vineri seara, la locul tragediei, in acordurile chitarelor mai multor tineri care au cantat piese ale trupei Goodbye to Gravity, dar și ale lui Vali Sterian și ale formațiilor Phoenix și Pasarea Colibri. …

- Marș pentru victimele tragediei din Colectiv, pe 27 octombrie 2017. Victimele incendiului din Colectiv sunt comemorate vineri, 27 octombrie, cu trei zile inainte de implinirea a doi ani de la tragedie. Rudele si prietenii celor disparuti atunci, supravietuitori dar si oameni neimplicati in mod direct, participa…

- Marș pentru victimele tragediei din Colectiv, pe 27 octombrie 2017. Victimele incendiului din Colectiv sunt comemorate vineri, 27 octombrie, cu trei zile inainte de implinirea a doi ani de la tragedie. Rudele si prietenii celor disparuti atunci, supravietuitori dar si oameni neimplicati in mod direct,…

- Victimele incendiului din Colectiv sunt comemorate astazi, cu trei zile inainte de implinirea a doi ani de la tragedie. Rudele si prietenii celor disparuti atunci, supravietuitori dar si oameni neimplicati in mod direct, vor participa la un mars prin centrul Capitalei.

- Mai multi tineri au creat un eveniment pe Facebook in care invita targujienii vineri, 27 octombrie, in Piata Prefecturii, pentru a comemora victimele incendiului de acum doi ani, de la clubul Colectiv. 65 de tineri au murit atunci,...

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Suparat ca a fost demis din functia de manager al Ambulantei Bihor, ec. Gheorghe Pintea isi ataca colegii din conducere si anunta „fisuri politice”. Ec. Pintea a fost demis miercuri, prin ordin de ministru, iar joi a convocat o conferinta de presa pentru a trece in revista un bilant…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, a declarat joi, dupa intalnirea cu membrii comisiilor parlamentare de buget - finante, ca, in opinia sa, atat pentru acest an cat si pentru 2018 exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 3%,…