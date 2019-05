7500 de pasi pe zi, recomandati pensionarelor Un studiu la care au participat peste 16.000 de femei varstnice a demonstrat ca 7.500 de pasi pe zi sunt suficienti pentru reducerea riscului de deces. Depasirea acestui prag nu a fost asociata cu efecte imbunatatite, desi dispozitive portabile sau aplicatii pentru telefoane mobile stabilesc un obiectiv de 10.000 de pasi pe zi. Femeile varstnice […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

- Un studiu la care au participat peste 16.000 de femei varstnice a demonstrat ca 7.500 de pasi pe zi sunt suficienti pentru reducerea riscului de deces, depasirea acestui obiectiv nefiind asociata cu rezultate imbunatatite, scrie agerpres.ro.

