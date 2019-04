750 de tarantule, descoperite într-un pachet cadou în apropierea aeroportului Descoperirea, facuta intr-un oficiu postal in apropierea aeroportului din Manila, este cea mai recenta din aceasta tara, care este o sursa importanta si un punct de tranzit pentru traficul de animale exotice. Pachetul, provenit din Polonia, a starnit suspiciunea vamesilor, care au gasit in interior pachete de biscuiti, de cereale si de ceai. Insa, in loc de alimente, ele contineau zeci de recipiente din plastic pline cu tarantule, relateaza AFP.



Aceste tarantule, cu o valoare de circa 5.700 de dolari, sunt adesea vandute ca animale de companie, a declarat pentru AFP Arnel Matreo,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vamesii filipinezi au fost surprinsi cand au deschis un pachet ambalat in hartie de cadou si au gasit 757 de tarantule in cutii de plastic, au declarat miercuri autoritatile filipineze, relateaza AFP. Descoperirea, facuta intr-un oficiu postal in apropierea aeroportului din Manila, este cea mai recenta…

- "Carnea a fost pusa in vanzare si foarte probabil consumata", a informat intr-un comunicat Administratia veterinara din Cehia (SVS). In urma cu doar o saptamana, Ministerul ceh al Agriculturii a anuntat ca autoritatile de la Praga vor inceta sa mai inspecteze toata carnea de vita importata…

- “Am reușit sa amanam votul pe pachetul de mobilitate. Mai avem de lucru. Dar am reușit sa intoarcem pachetul inapoi in comisii. Daca ramanem uniți cu Bulgaria, Polonia și alte țari din centrul și estul Europei, reușim sa intoarcem acest pachet care este nedrept. Am avut susținere foarte mare de la Dan…

- Oamenii de stiinta au descoperit câteva mii de fosile pe malul unui râu din China, despre care estimeaza ca ar avea o vechime de peste 518 milioane de ani, scrie BBC. Descoperirea este una neobisnuita deoarece tesutul moale al multor creaturi, inclusiv pielea, ochii si organele interne,…

- Poliția din Filipine a confiscat peste 1.500 de broaște țestoase vii, acoperite cu banda adeziva. Descoperirea a fost facuta in patru bagaje, pe aeroportul din Manila.Cel mai probabil, țestoasele urmau sa fie vandute pe piața neagra, pentru cel puțin 86.000 de dolari.

- Circa o suta de monede cu diverse inscripții și valori nominale, emise de mai multe state, au fost descoperite de vameșii de la Leușeni intr-un microbuz de pasageri și colete care se intorcea din Italia. Monedele au fost descoperite in valiza unui moldovean, in varsta de 42 de ani.

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” in NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa isi accelereze expansiunea militara in Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si intareasca amprenta pe continent, a declarat generalul in retragere David Petraeus, fost sef al CIA, potrivit Mediafax. Toate aceste…