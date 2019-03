Inscrierile in clasa pregatitoare sunt in toi, parinții mai avand la dispoziție doar cateva zile pentru a-și da copiii la școala preferata. Inspectoratul Școlar Timiș informeaza ca pana ieri au fost depuse 4.637 de cereri, dintre care 678 in școli aflate in alta circumscripție. In total, in școlile din județ sunt disponibile 6.150 de locuri […] Articolul 75% din locurile in clasele pregatitoare din Timiș, ocupate. Lista școlilor unde s-a depașit capacitatea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .