Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii firmelor de taxi si-au sustinut vehement nemultumirile legate de companiile de ridesharing, în cadrul dezbaterii publice a proiectului de OUG privind activitatile de transport alternativ cu autoturism și conducator auto, organizata luni la Ministerul Transporturilor, transmite Mediafax.Citeste…

- Valoarea capitalului social subscris în societati noi cu participare straina în perioada ianuarie-aprilie 2019 este cu aproximativ 21 milioane euro mai mica decât în perioada similara a anului 2018.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Fratii Dragoș și Adrian Paval, proprietarii companiei Dedeman, evaluata la circa 2 miliarde de euro, lanseaza oficial un nou fond de private equity, Equiliant Capital, pentru a investi în firme mici si mijlocii, scrie Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- • CSU Suceava – HC Buzau 27-26 (13-13) HC Buzau s-a ales pana la urma cu raul cel mai mic la sfarșitul primului sezon in Liga Naționala. Handbaliștii buzoieni n-au reușit sa se salveze direct de la retrogradare, astfel ca vor fi nevoiți sa treaca prin emoțiile unui turneu de baraj pentru a afla daca…

- Un startup american care vinde lame de barbierit și accesorii pe baza de abonament online, Harry's, a fost cumparat cu 1,37 miliarde de dolari de Edgewell Personal Care, care deține, printre altele, brandurile de îngrijire personala Schick, Wilkinson, O.B. Citește mai departe și comenteaza…

- Bogdan Ciudoiu a reușit sa treaca linia de sosire la prima competiție sportiva din viața! Cu ajutorul Hell Active cu BCAA cu L-Carnitina, Bogdan a reușit sa treaca linia de finish in doar 54 de minute și 34 de secunde. Cam așa a fost mood-ul de la finalul cursei: 00:54:34 pe 10 km. Ionuț, Shurubel,...…

- Asia Express, sezonul 2, episodul 23. Cațiva dintre concurenți au trebuit sa iși bage mainile in balegar și sa treaca de o cobra, in doua dintre probele ediției de luni a celui mai dur reality show, Asia Express - Drumul Elefantului. Ana Morodan a facut o criza de zile mari și a suferit un atac de panica,…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunța intrarea in producție a spectacolului „Extraterestrul care iși dorea ca amintire o pijama” de Matei Vișniec, in regia domnului Ioan Brancu, spectacol care va avea premiera vineri, 17 mai, la ora 19.00, in deschiderea Zilelor Teatrului „Matei Vișniec”…