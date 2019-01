Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de persoane au participat, sambata, la parada militara dedicata Zilei Nationale a Romaniei care s-a desfasurat in centrul municipiului Baia Mare. In alocutiunea rostita, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, a subliniat implicarea in actul Unirii din 1918 a unor maramureseni…

- Sute de militari, alaturi de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, au participat la Cluj la o parada spectaculoasa organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. In continuare, seara va fi dedicata concertelor si unui spectacol special care va celebra Centenarul…

- Jandarmeria a fost huiduita de catre mai multi spectatori la parada militara de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din Capitala. Acestia au afisat mai multe pancarte si au strigat „Jandarmeria apara hotia!”, iar unii s-au intors cu spatele.

- Centrul Militar Județean Suceava organizeaza activitațile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, in Anul Centenarului Marii Uniri, sambata 1 Decembrie, la ora 13, in Piața Tricolorului, anunța Prefectura Suceava. Programul va cuprinde un ceremonial militar de depunere coroane și jerbe…

- Ramasitele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morti la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal si distructiv in istoria statului. Cea mai recenta actualizare…

- Ramașițele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morți la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal și distructiv in istoria statului, relateaza Reuters,…

- Parada militara de 1 Decembrie 2018 de la Alba Iulia va fi pe departe cea mai spectaculoasa din ultimii ani, avand in vedere anul Centenar. Reprezentanții Diviziei 4 Infanterie ”Gemina” Cluj-Napoca au declarat, luni, pentru ziarulunirea.ro, ca efectivele constituite pentru realizarea paradei au fost,…

- Momentul impactului dintre un camion și un microbus, pe o șosea din Israel, a fost filmat! Șase oameni au murit in urma cumplitului accident rutier. Alte cinci persoane au fost grav ranite, patru fiind in stare grava. Accidentul a avut loc pe Drumul 90, pe Valea Iordanului. In urma cu cateva zile, pe…