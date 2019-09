Cantaretul, compozitorul si solistul formatiei rock Queen, nascut in Marea Britanie, a decedat in anul 1991, la varsta de 45 de ani, din cauza complicatiilor provocate de SIDA. Clipul video de patru minute lansat de Universal Music Group (UMG) este insotit de melodia ''Love Me Like There's No Tomorrow'', inregistrat de Freddie Mercury in 1985. Povestea celor doua leucocite, dintre care una este infectata cu virusul HIV, evidentiaza puterea iubirii in fata fricii si a ignorantei.

''Am vrut sa spunem o poveste relevanta pentru viata lui Freddie, dar nu in mod explicit despre el'', au declarat…