700 de mii de lei pe… sunete Prin SEAP, Centrul Municipal de Cultura a lansat o licitație pentru „achiziționare servicii de sonorizare”, in scopul „organizarii/desfașurarii in condiții optime a evenimentelor socio-culturale”. Cei de la CMCA cer o sumedenie de lucruri, cerințele lor fiind imparțite in 9 „pachete”. De la cateva tipuri de acoperișuri și podele pentru scena, de diferite dimensiuni, pana la lavaliere wireless, seturi de tobe, sau amplificatoare pentru chitara și chitara bass, toate sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitației. Toate acestea trebuie sa fie deținute de catre societatea comerciala… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In urma cercetarilor efectuate polițiștii au identificat trei cetațeni moldoveni, cu varste cuprinse intre 51 și 54 de ani și un cetațean ucrainian, de 45 de ani, care, la data de 22 ianuarie, ar fi sustras dintr-un autoturism parcat pe raza municipiului o tableta și bani, cauzand un prejudiciu…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Din cele patru victime, una a fost declarata decedata. A fost solicitat si un elicopter SMURD, care va ateriza in jurul orei 16.30. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully…

- Tanarul de 19 ani a fost tras pe dreapta pe drumul național 68 A. Polițiștii i-au cerut documentele la control și au aflat ca șoferul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, numerele de inmatriculare provizorii montate pe autoturism erau expirate și aparțineau…

- Jandarmii montani ajunsi la fața locului i-au sprijinit pe cei trei turisti sa deblocheze autoturismul, dupa care acestia si-au continuat drumul in siguranța. Si pentru ca acest incident nu este singular, jandarmii recomanda turistilor ca, inainte de a se aventura in zona montana, sa se informeze…

- Artistul a postat pe Instagram o fotografie in care da de mancare unui crocodil de trei metri pe nume Graham, sub supravegherea atenta a unui ingrijitor de la gradina zoologica. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Notificarea se refera la intentia de concediere colectiva in perioada martie-aprilie 2018 a unui numar estimativ de 98 salariati din domeniul de activitate industria confectiilor incalțaminte și in industria de prelucrare a lemnului. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Acțiunea s-a desfașurat in perioada 9-11 martie pe toate drumurile din județ dar și in localitați. Oamenii legii i-au cautat pe șoferii care nu respecta legea și urca bauți sau drogați la volan. „Astfel, politistii au constatat 8 infracțiuni și au aplicat 658 sanctiuni contraventionale pentru…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați sa intervina, joi dimineața, la Dumbravița, dupa ce o macara s-a rasturnat peste o cladire. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, in urma accidentului șoferul macaralei a fost ranit și transportat cu o ambulanța la spital. „Din cadrul ISU Timiș,…

- Barbatul de 30 de ani, spun polițiștii, a sarit gardul in curtea spitalului, miercuri seara. Numai ce se certase cu soția și ar fi aflat ca a fost inșelat și și-a pierdut mințile. S-a urcat intr-un copac, la o inalțime de aproximativ 15 metri, spun pompierii, și a amenințat ca se arunca in…

- Membrii asociatiei ii indeamna pe „toti cei care sunt loiali statului roman” ca pe parcursul zilei sa pastreze un moment de reculegere in memoria victimelor ocupatiei maghiaro-horthyste. Nu este stabilita o anumita ora, fiecare fiind liber sa se reculeaga cateva momente, fie acasa, fie la biserica.…

- Focul a pornit dupa ce automarfarul – care nu era incarcat cu marfa – a derapat și a intrat intr-un stalp de electricitate, creandu-se astfel un scurtcircuit in urma impactului. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, flacarile fiind lichidate in 10 minute. In incendiu au ars aproximativ…

- Mesajului scris pe tatuajul amplu de pe mana dreapta ii lipseste insa un apostrof. Tatuajul actritei a fost intens comentat pe retelele de socializare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Clientii ce isi cumpara un autoturism pana in 23 martie, au posibilitatea de a castiga autoturismul comandat. Programul dedicat in perioada 9-11 martie este urmatorul: Vineri 09.03.2018 : 09:00 – 19:00 Sambata 10.03.2018: 09:00 – 19:00 Duminica 11.03.2018: 09:00 – 15:00…

- Reprezentanții STPT anunța ca atat centrul de gratuitați și abonamente din Bd. Dambovița, cat și toate punctele de reincarcare titluri de calatorie au fost dotate cu POS-uri, adica dispozitivele ce permit, prin mijloace electronice, preluarea, stocarea și transmiterea de informații privind plata…

- Copil a fost invins de Darian King, din Barbados, locul 191 ATP, scor 6-2, 7-5, dupa 70 de minute de joc, ramanand cu un premiu de 4.380 de dolari si 25 de puncte in ierarhia ATP. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Conform reprezentanților consiliului județean, se circula in condiții de iarna pe drumurile din Timiș. De miercuri, 28 februarie, ora 16, pana joi, 1 martie, ora 8, pe drumurile județene din Timiș s-a acționat cu 388 de tone de material antiderapant. Niciun drum județean nu este inchis.…

- Vom prezenta in cadrul dezbaterii principalele coordonate ale actualului sistem de termoficare al municipiului, aspecte atat tehnice cat și financiare, necesare pentru formarea unei opinii legate de viitorul sau. In condițiile in care bugetul local a pompat in ultimii ani sume imense catre cei doi…

- Mircea Apolzan a dialogat cu antrenorii de gimnastica din Reșița, cu conducerea Clubului Sportiv Școlar și a Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, avand totodata o intalnire și cu autoritațile locale. Dupa cum știu cei mai pasionați iubitori ai sportului, Reșița a fost timp de doua…

- Betty Ice Timisoara angajeaza manipulant depozit frigorific, agent de vanzari cu permis categ. B, soferi cu permis de conducere categ. B+C. Persoanele interesate pot depune un CV la adresa timisoara@bettyice.ro. Telefon: 0256 21 00 43. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Detalii la 0762244205, CV-urile se pot depune la madalina.berca@retim.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga…

- Azi dimineața orașul a fost taramul fulgilor de nea, care au cazut cu repeziciune peste urbe, spre fericirea celor mici care inca mai spera la o „bulgareala” cu zapada. Speranțele lor s-ar putea sa devina realitate in zilele urmatoare, cand meteorologii anunța temperaturi cu minus și precipitații,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al instituției, Daniel Botgros, este vorba despre o femeie in varsta de 73 de ani din Zorlencior, care a decedat in data de 16 februarie, insa n-a fost confirmat pana acum decesul. Celalalt caz, este o pacienta de 54 de ani din Reșița, care a decedat marți,…

- Ce credeti, va cere ministrul revocarea? DA NU Vezi RezultateleVezi Rezultatele Loading ... Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter a link.…

- Actrita a venit imbracata intr-o rochie din catifea neagra, care i-a accentuat si mai multa silueta zvelta. Multi fani s-au aratat ingrijorati de starea de sanatate a actritei, considerand “excesiva” pierderea sa in greutate. Angelina Jolie s-a aparat intotdeauna de aceste…

- AMA CSSU angajeaza SERVANȚI POMPIERI. Cerințe: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Timișoara, program 12/24 cu 12/48 – salariu motivant, condiții optime de lucru; 021.317.42.76, 0720.133.112 sau CV la office@amaincendii.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Flynn, un catel care seamana cu o jucarie de plus, a fost unul dintre cei sapte finalisti, alaturi de un border collie, un barzoi royal, un Schnauzer urias si un exemplar din rasa sussex spaniel. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- Se ofera salariu fix. Info: 0752 210 828 intre 09:00-17:00” Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga…

- Barbatul are 57 de ani și a fost oprit de polițiști in trafic, luni seara, in localitatea timișeana Cenei. Mirosea a alcool astfel ca polițiștii l-au pus sa sufle in etilotest. Rezultatul aparatului a fost de 0,75 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat. Șoferul s-a ales acum cu…

- Intreruperea serviciului este necesara in vederea executarii de lucrari de intretinere la reteaua publica de distributie a apei potabile. Iar daca apar probleme la reluarea serviciului, cei interesati le pot sesiza Dispeceratului Central al societatii, la numarul de telefon 0255/215643.…

- Captura a inclus și 1.371 de cartuse, 447 de capse, aproape 60 de kilograme de articole pirotehnice si 133,8 kilograme de carne de vanat. Tabloul infractional pe aceasta linie, pe anul 2017, cuprinde 50 de dosare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, 15 pentru nerespectarea…

- De la obiecte de decor, ladițe pictate sau cosmetice naturale, pana la bijuterii și accesorii, toate lucrate manual de artizani și artiști din județul Arad. Targul de afla la ediția a cincea și se desfașoara intre 8 și 10 februarie, la KF (Piața Avram Iancu). GALERIE FOTO Adauga Comentarii…

- „Aceasta lege era mai mult decat necesara, deoarece statul trebuie sa fie un partener pentru mediul de afaceri, sa incurajeze dezvoltarea și creșterea economica, sa ghideze acolo unde este nevoie. Ma bucur ca am avut ocazia sa votez acest act normativ in plenul Camerei Deputaților“, ne-a…

- La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Dambovița. Dupa ce polițiștii de frontiera au descoperit ca mijlocul de transport figureaza ca „bun pentru confiscare”, șoferul a declarat ca nu avea cunostinta despre faptul ca autovehiculul este cautat de autoritatile…

- Barbatul a fost depistat in zona pieței Alfa, in timp ce oferea spre comercializare, dintr-un autoturism, 3.940 de țigarete de diferite marci, netimbrate și timbrate necorespunzator. Țigaretele, in valoare de 1.970 de lei au fost confiscate. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Si la ultima proba a concursului, cea a interviului, dr. Liciniu Venter a luat nota mai mare (9,27) decat celalalt aspirant la aceeasi functie – dr. Daniela Petrisor (9,25). Chiar daca diferenta de nota la interviu e de doar doua sutimi, media generala difera cu circa un punct la cei doi.…

- Acțiunea s-a desfașurat in perioada 26-28 ianuarie și a avut ca ținta principala combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Polițiștii i-au țintit pe șoferii care urca la volan drogați sau bauți, iar dupa noaptea de sambata au verificat la sange și taximetriștii.…

- Fetele de la Crișul Ch. Criș evolueaza pe terenul SC Mureșul Tg. Mureș, echipa in fața careia, in tur, inregistrau primul succes din istoria clubului (26-23). Cele doua grupari sunt vecine de clasament, Crișul fiind pe locul 11 al seriei de vest, cu un total de 16 puncte, in timp ce mureșencele…

- In cele trei saptamani de la lansare, „Jumanji” a avut incasari totale de 317 milioane de dolari in cinematografele nord-americane, potrivit societatii Exhibitor Relations. Sursa: Mediafax Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- Oferim: salariu motivant (2000lei/luna), tichete de masa 15 Ron, abonament transport Informatii la sediul firmei, Str. Erou Marius Cosma, nr.11 fosta Cooperativa Munca Invalizilor. Inf. la tel. 0259 412 420 0746 042 820 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Potrivit reprezentanților operatorului județean, furnizarea apei potabile in cele doua cartiere va reintra in parametri normali in jurul orei 11.00. Daca apar probleme, cetațenii interesați le pot sesiza Exploatarii Anina a AquaCaraș, la numarul de telefon 0255/240093. Adauga Comentarii Adauga…

- De asemenea, cei trei dețineau chei de la alte autovehicule din Nadlac, din care urmau sa fure bunuri. „Polițiștii orașului Nadlac cerceteaza trei minori, cu varste intre 8-12 ani, din Nadlac, care, la data de 8 ianuarie, au fost depistați in flagrant in timp ce incercau sa sustraga diferite bunuri…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Tanarul de 17 ani a fost prins, in weekend, de agenții de paza ai societații comerciale. Oamenii l-au observat in timp ce trecuse de casa de marcat cu mai multe produse vestimentare pentru care nu a platit. A fost oprit insa, iar cei de la firma de paza au chemat poliția la fața locului. Oamenii…

- Din primele informații, barbatul de 35 de ani a profitat de ziua frumoasa de duminica și a ieșit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna cu mai mulți prieteni. La un moment dat a aterizat pe un teren viran din apropierea satului Gelu și a incercat sa repare o defecțiune la motor. Din…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Si chiar daca politistii care au fost la datorie ne spun ca nu au fost inregistrate evenimente deosebite in perioada Revelionului, aceștia au intervenit in 199 de cazuri, dintre care 154 au fost sesizari prin 112. Au fost aplicate 232 de sanctiuni contraventionale, cele mai multe dintre ele…