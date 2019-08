Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a criticat duminica Moscova pentru cele peste 1.000 de arestari operate sambata de politia rusa in timpul unei manifestatii a opozitiei, informeaza AFP.''Aceste detentii si recurgerea disproportionata la forta contra manifestantilor pasnici aduc inca o data o grava atingere…

- Uniunea Europeana a criticat duminica Moscova pentru cele peste 1.000 de arestari operate sambata de politia rusa in timpul unei manifestatii a opozitiei, informeaza AFP. ''Aceste detentii si recurgerea disproportionata la forta contra manifestantilor pasnici aduc inca o data o…

- ''Aceste detentii si recurgerea disproportionata la forta contra manifestantilor pasnici aduc inca o data o grava atingere drepturilor fundamentale de exprimare si de asociere'', a declarat Maja Kocijancic, purtatoarea de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini.''Aceste libertati…

- Politia rusa a arestat sambata zeci de persoane care participau la o manifestatie neautorizata in fata primariei din Moscova cerand alegeri libere, informeaza France Presse. Opozitia rusa a chemat la manifestatie pentru a protesta impotriva respingerii candidaturilor reprezentantilor sai…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a comentat vineri ideea avansata de liderul USR, Dan Barna, privind posibilitatea organizarii de alegeri parlamentare anticipate odata cu cele locale, aratand ca o astfel de decizie presupune multi pasi, pe care nu ii permite intervalul de timp ramas.…

- Opozantului i se reproseaza ca a indemnat la manifestatii, in urma excluderii unui numar important de candidati ai opozitiei in alegeri la Moscova.Intr-o postare pe contul sau de Instagram, activistul ancticoruptie afirma ca a fost retinut in fata locuintei, in timp ce iesea sa faca jogging,…

- Protest masiv in Rusia. In jur de 22 de mii de oameni au iesit pe bulevardul Saharov din Moscova pentru a cere alegeri locale libere si democratice.Potrivit politiei, numarul manifestantilor a fost de 12 mii Printre participanti au fost si candidati eliminati din cursa electorala.

- Mai multi opozanti rusi au fost arestati de politie duminica la Moscova in timpul unei manifestatii impotriva inlaturarii candidatilor independenti si ai opozitiei din alegerile locale care vor avea loc in septembrie, potrivit AFP. Manifestatia, care nu a fost autorizata de autoritati, a reunit aproape…