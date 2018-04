Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Investiorilor Straini a dat publicitații rezultatele unui sondaj intern care arata ca increderea in mediul de afaceri din Romania a continuat sa scada, in ciuda faptului ca 54% dintre respondenți se așteapta ca veniturile lor sa creasca in acest an. ”Peste 70% dintre respondenți spun ca evoluțiile…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a anunțat solutionarea a 92,18% din dosarele rezultate in urma falimentului societatilor Astra si Carpatica, valoarea totala a despagubirilor ridicandu-se la 73,7 milioane de euro. ”Ca urmare a falimentului celor doua societati Astra si Carpatica,…

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016, potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene. Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, actor de prestigiu, incearca sa aduca Hollywood-ul in Romania, pentru a revigora industria naționala de film. George Ivașcu a avut, joi, o intalnire cu o delegație a Universal Studios prezenta in Romania. Pe parcursul discuției, cele doua parți și-au exprimat dorința…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Plecat din Romania de aproape șase ani și urmarit internațional, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a facut primele declarații publice. Intr-un interviu realizat in Israel de jurnalista Sorina Matei și difuzat, vineri seara, de postul B1 TV, Schwartzenberg a vorbit despre dispariția lui Codruț Marta…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a aprobat un plan de investitii pentru anul 2018 in valoare de 54 milioane lei, in crestere fata de investitiile programate pentru anii precedenti, si de peste 274,5 milioane lei pana in 2020. ”Pentru sucursalele societatii,…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „minte fara sa clipeasca”, spune un celebru psiholog din Romania, care i-a analizat prestația din conferința de presa de acum doua zile. Psihologul Hannibal Dumitrascu i-a facut o caracterizare incredibila șefei DNA, dupa celebra conferinta de doua ore, de la DNA. „Minte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Pana in prezent, legislația din Romania nu a facut pași vizibili in implementarea masurilor pe care le prevede Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului (AMLD), potrivit unui material publicat luni de compania de…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, a declarat ca nu recomanda oamenilor sa cumpere proiecte Start-Up Nation gata facute si castigate, ci sa elaboreze propriile planuri de afaceri care sa se plieze pe dorintele si potentialul lor, potrivit Agerpres. Intrebat daca va fi pastrata prevederea…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos și cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs extrem de critic referindu-se la realitațile din Romania, fara a comenta pe marginea programului de guvernare. „Nu este o situație obișnuita faptul ca o majoritate stabila a ajuns intr-un singur an de zile la al treilea Guvern, dar nici nu putem nega dreptul…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al instituției. ”In cadrul analizei tranzactiei…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in 2017, numai in cazul Formularului…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4-4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin. ”Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…