- De la acea data, in urma renegocierii contractului colectiv de munca, salariile de baza brute lunare in RADET vor fi majorate cu 171 lei, creșterea cheltuielilor cu salariile de baza fiind estimata de Regie la 5,45%. Cele mai recente date arata ca, in ianuarie 2018, cheltuielile lunare ale RADET…

- Ei au construit primele cabane in munti in timp ce argesenii fac partii de schi la poalele lor. Societatea Romana de Statistica – filiala Arges a organizat sambata un eveniment festiv la Biblioteca Universitatii din Pitesti la care au fost invitati profesori si studenti din domeniul…

- Bulgaria si România au înregistrat în 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de Eurostat

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca sindicalistii din cadrul Politiei Romane trebuie sa constientizeze ca este important sa existe un echilibru intre maririle salariale si asigurarea conditiilor necesare desfasurarii in cat mai bune conditii a activitatii. "Cred ca trebuie…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania Post-ul 1.439 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European! Vezi cum poți aplica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Executivii și liderii agențiilor guvernamentale din intreaga lume sunt neincrezatori in capacitatea companiilor lor de a imbrațișa oportunitațile oferite de cea de a patra revoluție industriala (Industry 4.0), potrivit unui raport realizat de compania de consultanța Deloitte, la nivel global. “Ca urmare…

- "S-au facut foarte multe lucruri bune in anul 2017", a spus Ilan Laufer, fostul ministru al Mediului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, menționand programul Start-Up Nation, "prin care, pentru 2017-2018, am semnat aproximativ 8.500 de acorduri pe finanțare. Am completat pana aproape…

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Inflatia a urcat la 4,7%, in februarie, maximul ultimilor cinci ani Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie…

- Aproape 1 din 4 angajatori romani intenționeaza sa-și creasca numarul total de angajați in intervalul aprilie – iunie 2018 și doar 7% preconizeaza reduceri de personal, potrivit celei mai recente ediții a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca.Cu toate acestea, Previziunea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca

- "Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie sa muncesti mai mult sau trebuie sa inveti, sa evoluezi in cariera. (...) Nu trebuie sa mai promitem lucruri care nu pot fi realizate, chiar cu riscul de a pierde niste voturi. Niciodata nu o sa ne voteze toata lumea. Avem criza…

- Potrivit acestuia, 'guvernarea PSD, programul de guvernare al PSD au adus o schimbare majora in societatea romaneasca in relatia cu investitorii straini'. 'Aduceti-va aminte ca pana acum ceva timp era cea mai la moda oferta de atunci, 'Veniti in Romania pe salarii mici si investiti', ca romanii…

- Jurnalist din 2007, cu experiența in presa locala și naționala, bursiera in 2014 a programului ”Bursele Europene pentru Jurnaliști in Dialog”, coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania in cadrul concursului ”Reporter și blogger european”.…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- Gradul de saracie din Romania este in creștere, inegalitatea veniturilor se menține la nivel inalt, infrastructura ramane proasta iar forța de munca este neadaptata nevoilor economiei, apreciaza Comisia Europena in ultimul raport despre țara noastra. Oferta de forta de munca si de competente nu tine…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt mai înregistrate mai mult de 1.400 de locuri de munca în spațiul UE pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.436 locuri…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Ministerul Afacerilor Interne considera necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii care desfasoara activitati deosebite cu caracter operativ sau neprevazut, a declarat luni ministrul Carmen Dan. Ministrul a precizat, intr-o conferinta de presa, ca,…

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege venit dinspre Executivul Romaniei. Legea prevede ca angajații care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu angajatorul, iar aici, spre deosebire de proiectul initial, pot intra si orele suplimentare. Zilele și intervalul orar in care angajatul…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Mutare de proporții a unui gigant cu o istorie de sute de ani! Reprezentanții colosului au fost cei care au facut anunțul. Potrivit oficialilor companiei, o importanta fabrica din țara noastra va fi readusa la viața.Grație acestei impresionante mutari facute pe piața locala, se vor crea noi locuri de…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a oferit un raspuns in contextul declarațiilor ce anunțau concedieri in anul curent. "Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma ...

- Președintele ALDE Pitești, secretar de stat in ministerul Energiei Robert Tudorache a participat, in acest weekend, la Școala de Iarna a TLDE de la Sinaia. Robert Tudorache a participat, cu aceasta ocazie, impreuna cu deputatul Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE la nivel național, de președintele ALDE,…

- A fost lansat portalul Deva Business In cadrul conferinței de presa din 08.01.2018, primarul Florin Oancea a prezentat lansarea site-ului www.devabusiness.ro, portal de informare prin care se dorește dinamizarea vieții economice și in același timp atragerea investitorilor. Este un element…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- "In 2010 (cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL pe care…

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- Cosmin Gheorghiu, consultant in investitii, a spus la Digi24 ca investitorii sunt speriati de evolutiile optimiste."Economia americana a avut o evolutie foarte buna, insa bursa a crescut foarte mult, iar investitorii din piata, de un an doi, au profituri bune pe portofoliu. Se vorbeste tot mai mult…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca, citat de Agerpres. Întrebaţi…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- A vazut lumina zilei (16 septembrie 1886), la Dorohoi, intr-o familie instarita… Cateva informații ajuta sa nu incojuram viața sa din Romania doar intr-o aura misterioasa. Inscris la școala primara „Gheorghe Asachi” [1] (cladire daramata intre timp), cu pasiunea inițiala pentru pictura, a urmat apoi…

- Carmen Tanase și-a aniversat ziua de naștere și a avut alaturi cele mai importante persoane din viața ei. Actrița a dezvaluit in direct la tv, ce cadouri a primit de la cei dragi. Carmen Tanase este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta a implinit 57 de ani, pe 18 ianuarie.…

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene (UE) vor deveni reciclabile pana in 2030, consumul de articole din plastic de unica folosinta va fi redus, iar utilizarea intentionata a microplasticului va fi limitata, noteaza un comunicat de presa al Executivului…

- IMP Romania angajeaza operatori la liniile de producție și controlor calitate, cei care vor fi angajați umand sa primeasca salariile la timp, tichete de masa, spor de noapte 25%, plata orelor suplimentare 175%, bonusuri pentru merite deosebite, dar și abonamentul de transport. Comautosport angajeaza…

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar si asa, angajatorii vor fi nevoiti sa le ofere conditii mai prietenoase de munca,…

- Forța de munca specializata și salariile mici au reprezentant, ani buni, un mare avantaj competiv al Romaniei. De ceva timp, paradigma s-a schimbat. Salariile au inceput sa creasca, iar de pe bancile școlilor nu prea au mai ieșit specialiști. In plus, din ce in ce mai mulți romani, mai ales cei cu spirit…

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

