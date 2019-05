Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o uzina chimica din regiunea Perm din centrul Rusiei, a informat luni agenția de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus pentru Situatii de Urgența, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc in timpul…

- La bordul ambarcatiunii se aflau 17 persoane. Cinci dintre ele au fost salvate, iar alte cinci sunt cautate. Intr-un comunicat de presa, Garda de Coasta a anuntat ca la operatiunile de cautare participa patru nave si doua elicoptere, iar printre persoanele cautate se numara si un presupus traficant…

- Cel putin 28 de persoane au murit intr-o alunecare de teren, in weekend, in provincia Cauca, in sud-vestul Columbiei, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.roAlunecarea de teren, cauzata de ploi puternice, a avut loc duminica dimineata, intr-o zona rurala in apropiere de…

- Fostul presedinte peruvian Alan Garcia s-a stins din viața. Șeful statului s-a impuscat miercuri dimineata dupa ce politia a ajuns la locuinta sa din capitala Lima pentru a-l aresta in legatura cu o investigatie in care este acuzat de luare de mita, conform unei surse din politie, scrie Reuters.

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters. Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala…

- Peste 70 de oameni au murit inecati, dupa ce un feribot s-a scufundat in fluviul Tigru, in apropiere de orasul Mosul din nordul Irakului. Majoritatea victimelor de pe vas erau femei si copii care nu stiau sa inoate. Cauza tragediei ar fi supraaglomerarea.

- Doi alpinisti au murit si alti doi au fost raniti intr-o avalansa produsa pe muntele Ben Nevis, cel mai inalt munte din Marea Britanie, relateaza Press Association si Reuters. Politia scotiana a fost informata in legatura cu avalansa produsa pe la varful Ben Nevis (1.345 metri inaltime) la ora 11:50…

- Doliu in lumea presei. Un reputat fotojurnalist al Reuters s-a stins din viața. Acesta a murit dupa o lunga suferința cauzata de o boala letala.Yannis Behrakis, unul dintre cei mai reputati fotografi, care a lucrat pentru agentia de presa Reuters timp de trei decenii, a murit la varsta de…