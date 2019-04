70 de ani de NATO: Alianta in stare de criza In urma cu 70 de ani, 12 state din Europa si America de Nord infiintau NATO. Este una din cele mai de succes aliante militare din istorie. In prezent insa, mai ales Donald Trump pune sub semnul intrebarii viitorul ei.



NATO ar exista in Europa pentru "a-i tine pe rusi afara, pe americani inauntru si pe germani jos". Asa s-a exprimat odata mai in gluma, mai in serios primul secretar general al NATO, britanicul Lord Hastings Ismay. Dar aceasta pozitie era una raspandita in primii ani ai Aliantei Nord-Atlantice: al Doilea Razboi Mondial, inceput de Germania, era abia cu cativa ani in urma,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

