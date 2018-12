Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a ONU adopta Declaratia universala a drepturilor omului. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata si proclamata prin Rezolutia 217 A (III). Declarația nu este un tratat internațional ce ar implica consecințe juridice ...

- Tromboza hemoroidala este definita ca un proces inflamator acut, insoțind formarea unui cheag (tromb) la nivelul vaselor hemoroidale externe (sau/și interne) cu caracter clinic dominat de simptomatologia dureroasa locala, neinsoțita de semne celsiene (febra, frison, durere pulsatila, fluctuența, caldura…

- Asasinatul ordonat al jurnalistului disident Jamal Khashoggi nu mai are necunoscute. Trupul sau cioparțit a fost descoperit in gradina casei consulului general al Arabiei Saudite la Instanbul, potrivit unor surse citate de Sky News. Jurnalistul fusese taiat in bucati si desfigurat, scrie și presa israeliana.…

- Cand se va intoarce din concediu, Victor Ciorbea va avea de analizat cel putin doua solicitari venite dupa adoptarea Ordonantei de Urgenta 92, cea privind legile Justitiei, in vederea sesizarii Curtii Constitutionale. Una dintre ele a fost depusa de PNL la sediul Avocatului Poporului, iar cealalta vine…

- Doru Marza, consilier municipal PER, a anunțat ca nu va participa la referendumul care va avea loc in zilele de 6 și 7 octombrie. Acesta iși argumenteaza opțiunea, citand din Declarația Universala a Drepturilor Omului. In acesta context, Marza arata ca referendumul pentru familie contravine prevederilor…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Asistam de cel puțin un deceniu la un asediu al parerologilor in materie de drepturi și libertați cetațenești care pare a-și atinge punctul culminant in aceste zile in care plaiurile mioritice sunt rascolite de un nou referendum. Astfel, cei care au citit despre drepturile…

- Actori mari – unul pentru intrega lume, altul doar pentru noi. 26 septembrie, ziua in care scena s-a desparțit de PAUL NEWMAN in 2008 și de IOAN GYURI PASCU in 2016. Diferențe de anverguta? Poate. Talentul a fost cu carul la ambii. PAUL NEWMAN (25.01.1925 – 26.09.2008) a fost un actor, regizor și producator…

- Așteptat, de cunoscatori și de iubitorii de literatura, cu nerabdare, a aparut noul numar al revistei BANCHETUL, tiparita pe banii lui de pensionar al Uniunii Scriitorilor de filosoful, dramaturgul și poetul Dumitru Velea, la Petroșani. Revista, care-i in fapt o carte cu aproape 250 de pagini, prezinta…