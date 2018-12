7 zodii care sunt obsedate de Sărbătorile de iarnă Taur



Taurul se pregateste de sarbatori de cum se termina vara. Si cum se pregateste? El renunta la alimentele lui favorite ca sa se poata rasfata de sarbatori fara ca greutatea lui sa aiba de suferit. Taurului nu ii pasa de daca planurile de sarbatori includ petreceri, timp cu familia sau vizionari de filme tematice. Atat timp cat are masa plina, el este fericit. Il vei gasi, cel mai probabil, in bucatarie, pregatind o noua reteta pe care abia asteapta sa o experimenteze. Taurul se bucura, de asemene, de o companie buna, asa ca atunci cand prepara ceva delicios, isi va dori sa aiba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

