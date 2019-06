7 trucuri pentru amenajarea unui living mic și cochet Fiecare camera are cel puțin un impediment in procesul de decorare. Dintre toate, livingul este cu siguranța camera cea mai dificila pentru mobilat și decorat, in special atunci cand este mic. In living tinzi sa petreci cel mai mult timp cand ești acasa, iar acesta este cu siguranța camera pe care o vad toți invitații. Prin urmare, livingul trebuie sa fie practic, confortabil și aspectuos. Lipsa de spațiu reprezinta o adevarata provocare, insa, in ciuda aparențelor, o incapere mica poate fi atat cocheta, cat și funcționala, daca urmezi cateva sfaturi de amenajari interioare. Invața cum sa gasești… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

