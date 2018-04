7 ținute de sezon Lasa-te sedusa de atmosfera romantica de primavara și poarta outfituri fluide, lejere. Profita de soarele timid și alege piese neutre, care sa completeze perfect lumina calda, insa nu ezita sa mixezi in ținutele tale accente de pastel și joaca-te cu texturile pieselor pe care alegi sa le porți. Foto: Ștefan Dani Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Fara suspendatul Pintilii si cu Alibec in loc de Gnohere, asa cum anunta ProSport, urmare a dorintei finantatorului de a-si promova ”marfa” vandabila. Dica are sansa sa egaleze la puncte CFR-ul si joaca impotriva Iasului, echipa pentru care fiecare minut in playoff e un bonus. Cat de greu poate…

- Intrat la pauza in locul lui Gabi Torje, Liviu Gheorghe nu a terminat meciul Dinamo - Juventus București 1-2, ieșind accidentat. Mijlocașul de 18 ani a ieșit de pe teren in prelungirile partidei, dupa o intrare prin alunecare a lui Stephan Draghici. Potrivit surselor GSP.RO, primul diagnostic pus este…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-si gasi singuri solutii pentru problemele de sanatate, romanii…

- "Chefi la cutite" revine pe Antena 1, din 9 aprilie, cu cel de-al cincelea sezon, un sezon "de poveste", ce va dezvalui experiențele, dar și motivațiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor misterioase de pe banda misterelor se vor afla personaje speciale, ce spera ca "Chefi la cuțite" sa se transforme…

- Pentru prima data intr-o cariera de peste 25 de ani, Ronnie O'Sullivan a castigat cinci turnee de puncte intr-un sezon, egaland un record important in snooker. Englezul s-a impus, duminica seara, la Players Championship, pe taram galez, dupa o finala dominata autoritar in fata lui Shaun Murphy si…

- In ultimii ani, proiectul de misiuni economice externe Afaceri.ro, gestionat de grupul iesean Arhipelago, a cuprins un numar semnificativ de destinatii, de pe trei continente: Europa, America de Nord si Asia. Multe dintre acestea au fost legate de evenimente majore cu caracter economic precum Expozitia…

- Spre deosebire de Denis Alibec, cel care a dezamagit cumplit in acest sezon, Constantin Budescu si-a facut treaba, iar Gigi Becali vrea sa-l rasplateasca pe masura. Latifundiarul din Pipera i-a propus lui „Sarmaluta” un salariu lunar in valoare de 30.000 de euro, plus dublarea sumei pe care o incaseaza…

- Leurda este alimentul-minune pe care trebuie sa-l consumi in fiecare zi primavara ca sa ai o sanatate de fier. Iar macroul este unul dintre cele mai cautate sortimente de pește, foarte sanatos, cu un conținut bogat in acizi grași omega 3, benefici organismului. Uniți-le așadar intr-u preparat savuros:…

- Dupa un sezon in care a fost eliminata in optimile UEFA Champions League și in care se bate pentru locul doi, la Manchester United se pregatește revoluția. Daily Mail dezvaluie ca antrenorul lui Manchester, Jose Mourinho, planuiește schimbari masive pentru noul sezon. Antrenorul portughez este dezamagit…

- Fundasul Filipe Luis a suferit o fractura de peroneu la piciorul stang, in meciul pe care echipa sa, Atletico Madrid, l-a castigat, joi, cu scorul de 5-1, la Moscova, cu Lokomotiv, in mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Europa, informeaza lequipe.fr.Filipe Luis s-a accidentat dupa…

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilor a analizat prestațiile lui Constantin Budescu in acest sezon, rezultand ca mijlocașul de 29 de ani a adus 12 puncte echipei sale. Evoluțiile lui Constantin Budescu din acest sezon i-au incantat pe mai mulți foști mari fotbaliști, Gica Hagi, Gica Popescu și Barab Panduru,…

- Automarket a urmarit de la Barcelona ultimele pregatiri facute de Renault pentru noul sezon in cadrul testelor desfașurate in Spania, iar imbunatațirile pregatite la aripa fața și aripa spate au avut rezultatele anticipate.

- Primavara vine la pachet cu preturi mai mari la alimentele de baza, iar unele produse costa si cu 30 la suta mai mult decat in toamna. De vina sunt inflatia, cursul valutar si scumpirea carburantilor, sustin economistii, care ne atentioneaza ca, in curand, mai vine un val de scumpiri.

- Belek este una dintre cele mai fermecatoare statiuni din provincia Antalya, unde sa petreci o vacanța relaxanta pe nisipul fin scaldat de ape azurii dar și cu numeroase oportunitati de activitati sau excursii in imprejurimi, care te vor imbogati cu frumoase amintiri si un bronz pe masura. Profita de…

- Taur Nativii Tauri sunt favorizați de tranzitul lui Venus prin semnul de Foc al Berbecului, scrie libertatea.ro. Relatia de cuplu se va imbunatati substantial, mai ales daca au existat opinii divergente și nu ați reușit sa ajungeți la o concluzie comuna. In curand, pasiunea va invinge toate…

- Echipa de handbal juniori II a Liceului cu Program Sportiv din Suceava isi continua drumul spre turneul semifinal fara greseala, cu 16 victorii din tot atatea meciuri disputate. In ce de-al doilea meci oficial din 2018, echipa pregatita de antrenorul Iulian Dugan s-a impus fara probleme in deplasarea…

- Lazio a fost eliminata de AC Milan in semifinalele Cupei Italiei, scor 4-5 la penalty-uri. Fundașul Ștefan Radu a luptat bine, dar a ratat șansa celei de-a 9 finale pentru trofeu in Italia. N-ar fi jucat, pentru ca luase "galbenul" suspendarii, și de aceea s-a ferit de loteria care le-a suras rossonerilor.…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiti accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Lucrarile in casa si gradina o sa inceapa cat mai curand, asadar, eMAG v-a pregatit cele mai bune oferte, cu cele mai bune produse de la branduri recunoscute. Profita de cea mai larga gama de unelte si scule la super preturi.

- Un mare constructor auto va reveni in Formula 1 incepand cu acest sezon. Alfa Romeo va fi la startul "Marelui Circ" pentru prima oara in ultimii 30 de ani. Constructorul italian va fi principalul sponsor al echipei Sauber, alaturi de care a lansat deja varianta de monopost pentru acest sezon, cu șase…

- Sub sloganul ”Te uiți o zi, razi o saptamana”, sambata, 24 februarie, de la ora 20.00, Mihai Bendeac și echipa sa dau startul unui nou sezon al show-ului ”In puii mei”, care va fi unul plin de surprize.

- "Ati vorbit despre faptul ca as fi afirmat ca mediul privat fura statul roman. Exclus! Eu nu m-am exprimat niciodata asa. Eu am spus altceva, ca sunt angajatori care profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul si ca daca nu transfera cheltuiala totala…

- Sub sloganul „Te uiti o seara, razi o saptamana!”, de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, super- comedia revine la Antena 1 cu un nou sezon, ultimul, al emisiunii „In puii mei!”. Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon ”In puii mei!”, un proiect de amploare care s-a dovedit, de-a lungul…

- Ministrul Sanatatii a avertizat ca numarul contaminarilor cu gripa ar putea creste daca nu respectam regulile de carantina si igiena. Mai ales ca de luni incep scolile, iar virusul s-ar putea raspandi cu usurinta in colectivitati.

- Cu siguranța ți-ai dorit, cel puțin o data, ca momentele speciale sa dureze la nesfârșit. StarNet prelungește lucrurile bune și extinde campania Simte magia de a primi cadouri pâna pe 28 februarie 2018. Vino cu prietenul, bunicul, sora, colegul sau o persoana draga ție la StarNet…

- Mama este cea mai importanta persoana din viața ta, dar simți ca nu-i arați tot timpul cat de mult o apreciezi. Mereu gasești scuze cand vine vorba de relația cu mama ta – fie nu ai timp, fie nu dorești sa deranjezi, fie iți stabilești, mereu, alte prioritați. Insa anul acesta ți-ai propus sa faci ceva…

- Edward Iordanescu, antrenorul Astrei Giurgiu, a vorbit despre lupta pentru play-off, in care echipa sa e implicata in lupta directa cu Dinamo, FC Botoșani, Viitorul și Poli Iași. "Noi, impreuna cu Dinamo, avem cel mai dificil program, mai ales ca ne vom și intalni in ultima etapa. Noi avem avantajul…

- Medicii de familie din județul Alba mai au 460 de doze de vaccin antigripal, care vor fi administrate in aceasta saptamana. Vaccinarea este cea mai sigura si eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor prin gripa si recomandam tuturor celor care sunt in categoriile cu risc crescut de imbolnavire…

- Berbec Pentru tine, luna incepe cum nu se poate mai bine. Profita de zilele de 1, 4 și 7 februarie, in care s-ar putea sa ai parte de o surpriza placuta din partea jumatații tale. Mai mult, o persoana apropiata iți va dovedi printr-un gest special ca merita sa ai incredere deplina in ea. Taur…

- Ai super reduceri azi la toate electrocasnicele vandute de eMAG, de la aragaze, la frigidere si masini de spalat, tot ce ai nevoie. Profita de cele mai bune preturi la toate bradurile de top de electrocasnice.

- Virozele și pneumoniile continua sa bage oamenii in spital in județul nostru. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, numai saptamana trecuta, aproape 90 de persoane au fost internate din cauza afecțiunilor de sezon. Reprezentanții instituției susțin ca, in perioada 22-28 ianuarie, medicii…

- Lionel Messi crede ca Barcelona poate face tripla Campionat-Cupa-Liga Campionilor. Starul argentinian considera ca echipa catalana se afla pe „calea cea buna” in acest sezon și anunța ca obiectivul pentru aceasta primavara este „sa castigam tot”. „Obiectivul este acelasi in fiecare sezon, sa incercam…

- Reprezentantii spitalului sustin ca acest val de aglomeratie ar fi cauzat de infectiile respiratorii care contribuie la decompensarea bolilor cronice a pacientilor, in special in cazul celor cu diabet zaharat, insuficienta renala sau insuficienta cardiaca. „Recomandarea noastra este sa fie nu ignorate…

- Luna aceasta, emisiunea ,,Chefi la cuțite” da startul etapei de preselecții pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionații de gatit sau bucatarii au șansa sa iși dovedeasca abilitațile la bancul de lucru.

- Sparge monotonia zilelor friguroase cu outfituri pline de culoare – nu te sfii sa porți imprimeuri grafice sau sa mixezi culorile intre ele. Alege culori puternice și mixeaza-le cat mai mult in ținutele tale. Inspira-te din arta vizuala, moda, filme, dar și din personajele actuale și gasește jocul cromatic…

- In primul sezon Ferma Vedetelor, telespectatorii au avut ocazia sa descopere fata nevazuta a 12 vedete din Romania. Celebritatile au intrat intr-o cursa de zile mari si au facut fata zi de zi provocarilor din ferma.

- Competiția va avea loc în perioada 19-21 ianuarie la Paris. „Cupa Mondiala la care voi participa în weekend este primul concurs pentru acest nou sezon. Nu pot avea foarte multe așteptari, dar ma duc încrezator și linistit, cu speranța ca voi avea un parcurs pozitiv…

- Un nou sezon, aceleași probleme. Tomberoanele din zona Poarta Raiului și Luncile Prigoanei sunt, la fel ca și anul trecut, motiv de nemulțumire atat pentru proprietarii de pensiuni, cat și pentru turiști. Dupa fiecare weekend, pubelele raman pline cu saci menajeri și deșeuri de care autoritațile par…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Manchester City, liderul detasat din Premier League, a suferit prima infrangere din actualul sezon al campionatului de fotbal al Angliei, 3-4 cu Liverpool, in deplasare, duminica, in etapa a 23-a. ''Cormoranii'' au avut o perioada de gratie in repriza secunda, cu trei goluri…

- Atacantul Federico Piovaccari, fost jucator la Steaua Bucuresti, a semnat un contract cu echipa Ternana, din a doua liga italiana de fotbal, a anuntat clubul.Piovaccari (33 ani), care a jucat ultima oara esalonul secund din China, la Harbing Yiteng, a parafat o intelegere valabila pana pe…

- Portarul Raducu Tamaș este decis sa renunțe la HC Vaslui, dupa un sezon și jumatate. HC Vaslui s-ar putea desparți de portarul Raducu Tamaș, care nu vrea sa mai continue aici, așa ca a anunțat conducerea ca vrea rezilierea pe cale amiabila a ințelegerii. Raducu Tamaș a fost adus la Vaslui de Sandu Iacob…

- Sergi Samper a suferit o accidentare groaznica. Sezon incheiat pentru fostul jucator al Barcelonei. Acum la Las Palmas, Samper și-a rupt ligamentele genunchiului stang. Samper și-a facut praf fractura de rotula și de peroneu. A fost operat la Barcelona, dar nu mai poate juca in stagiunea actuala. Post-ul…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- Actorul Alexandru Arsinel sustine ca nu cunoaste nimic despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan, afirmand ca se profita de notorietatea sa de persoana publica. Arsinel spune ca nu a contat numele sau in prioritatea transplantului, ci starea grava de sanatate, adaugand ca aprinde lumanari la biserica…