7 ținute cu Raluka Intr-o forma de invidiat, Raluka ne motiveaza sa devenim mai activi, sa ne concentram mai mult pe minte și trup. Pentru ea sportul nu e provocare, este mai multe decat un hobby, e un stil de viața; este solicitant și foarte greu uneori, dar o face cu placere, iar cand face ceva cu drag, ii iese cel mai bine! O impatimita a sportului, cantareața spune ca activitatea din sala, și nu numai, s-a transformat intr-un stil de viața și ca nu ar putea sa se imagineze altfel. Te invitam sa o descoperi intr-un pictorial special. Foto: George Pruteanu Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

