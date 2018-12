7 suspecţi că au furat laptopuri şi electrocasnice de 50.000 euro arestaţi 7 suspecti ca au furat laptopuri si electrocasnice de 50.000 euro arestati Politistii din Ilfov au arestat aseara, pe centura municipiului Buzau, sapte suspecti care ar fi furat laptopuri si electrocasnice de aproximativ 50.000 de euro, dintr-un tir aflat în mers. Dupa cum informeaza Agerpres, gruparea infractionala se afla în atentia politistilor înca din luna august. Cei sapte barbati cu vârste cuprinse între 27 si 44 de ani, din judetele Ilfov si Ialomita, au fost dusi la sediul IPJ Ilfov pentru audieri.

