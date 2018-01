7 start-up-uri sociale de luat ca model pentru antreprenorii romani Un start-up social nu este un instrument de ajutor doar pentru partenerii implicati in initiativa, ci ofera suport, in functie de profilul afacerii, si unui segment al societatii care intampina dificultati. Am adunat 7 exemple de start-up-uri, majoritatea internationale, ce-ti pot servi ca model, daca iti doresti sa-ti aduci contributia intr-un mod umanitar, fara a ignora si profitul: 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de intreprinderi sociale, intr-o noua linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriatului in acest sector. Este vorba de schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru infiintarea de…

- Antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de intreprinderi sociale, intr-o noua linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriatului in acest sector, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului.

- Obiectivul principal al schemei de minimis in 2017 a fost acela de a crea 20947 de noi locuri de munca, din care 16818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți dupa 2012/șomeri. Aplicația electronica de inscriere a fost deschisa in data de 14.06.2017 și inchisa in data de 14.07.2017. Numarul…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza catre 1.500 de antreprenori și cu care se pot dezvolta 183 de afaceri. Primul proiect — "Antreprenoriat…

- Sute de antreprenori care au aplicat pe Programul guvernamental Start-up Nation au nelamuriri despre cum se vor implementa proiectele și cum se va face finanțarea, in condițiile schimbarilor fiscale anunțate. Antreprenorii au ridicat zeci de probleme in fața ministrului mediului ...

- Odata ce afacerile incep sa mearga prost, putini antreprenori reusesc sa isi gaseasca drumul inapoi catre profitabilitate. Practic, sub 5% din companiile romanesti care intra in insolventareusesc sa se restructureze. Pana acolo insa, greselile se tin lant.

- Sase romani spun ca au deschis la Iasi, un accelerator de afaceri, care a strans deja un fond de 150.000 de euro, prin care vor face investitii in start-upuri iesene de tehnologie a informatiei si comunicatii (IT).

- Circa 45% dintre antreprenorii creativi spun ca ar vrea sa isi extinda afacerile in urmatorul an, dar multi se tem de "surprizele" din zona politica si economica si de dificultatea de a gasi forta de munca potrivita, arata un stiudiu realizat de Exact Cercetare si Consultanta si UniCredit Bank.

- Antreprenorii romani nu sunt interesati de profitabilitatea ”pe hartie” a companiei si au in general o problema legata de capital, preferand sa acorde credite propriilor firme si nu sa majoreze capitalul, este de parere Bogdan Spuza, marketing & products director la Celetem. ”Din analizele…

- Antreprenorii care au semnat contracte de finantare in programul Start-up Nation trebuie sa contacteze ei agentiile teritoriale pentru IMM de care apartin pentru a fi programati la semnarea unor acte aditionale care sa le permita accesul la finantare, a anuntat, joi, Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

- Peste 2.200 de antreprenori online romani fac in prezent parte din comunitatea Amazonienii, iar ei au initiat businessuri pe Amazon care le aduc venituri constante de mii, zeci si chiar sute de mii de dolari.

- Oamenii de afaceri romani nu sunt pregatiti sa gestioneze o criza de imagine desi se confrunta cu asta incepand de la comentarii negative in social media, pana la articole in presa sau amenintari de boicot din partea consumatorilor. 68% dintre antreprenorii romani s-au confruntat cu o criza de imagine…

- Numarul antreprenorilor care s-au confruntat cu crize de imagine in ultimul an a crescut de la 60% in 2016 la 68% in 2017. Cu toate acestea, 74% dintre ei nu cred ca se vor mai confrunta cu o astfel de problema in viitorul apropiat, conform unui studiu GMP PR realizat impreuna cu CITR Group.

- Antreprenorii romani cu start-upuri sau alte mici afaceri cu impact social se pot inscrie intr-o competitie internationala sustinuta de un brand de whisky, pentru a se lupta pentru finantari totale de 1 milion de dolari si programe de mentorat, au anuntat, miercuri, organizatorii, intr-un comunicat…

- Conform unui studiu GMP PR realizat impreuna cu CITR Group, numarul antreprenorilor care s-au confruntat cu crize de imagine in ultimul an a crescut de la 60% in 2016 la 68% in 2017. Cu toate acestea, 74% dintre ei nu cred ca se vor mai confrunta cu o astfel de problema in viitorul apropiat.…