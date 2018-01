7 sfaturi practice pentru fotografii de produs reusite Imaginea este esentiala in comertul online si asta pentru ca este elementul care creeaza o legatura puternica intre clienti si produse. Fotografiile de produs de inalta calitate au un impact mare asupra utilizatorilor din mediul online ceea ce duce la rate de conversie mai mari. Iata cateva sfaturi pentru a obtine fotografii de produs excelente. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Calarași, continua si in acest an, actiunile de informare si pregatire antivictimala a populatiei prin derularea de actiuni in zonele aglomerate. In ziua de 03 ianuarie a.c., polițiștii au discutat cu cetatenii care se aflau prezenti in zona pietelor,…

- O verificare a masinii inainte de a merge pentru ITP este obligatorie, mai ales daca autovehiculul este mai vechi si poate avea defectiuni ascunse care duc, inevitabil, la ”caderea” testului RAR si la imposibilitatea de a mai circula pe drumurile publice.

- Cum din meniurile de sarbatori nu lipsesc fripturile, iata 4 sfaturi practice care va vor fi de ajutor in pregatirea fripturii perfecte. Cum faci friptura perfecta: Incinge la maximum cuptorul Friptura de la restaurant iese buna pentru ca folosesc tehnica sear-rosting, parjolire si…

- In ultima perioada, imaginea celor de la Facebook a fost grav afectata, iar aceștia au luat o hotarare pentru a rezolva aceasta problema. Dupa mai multe studii efectuate in ultimele luni, aceștia au demonstrat faptul ca dependența de Facebook are efecte negative asupra oamenilor. Numarul persoanelor…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice, citate…

- Pentru a va bucura pe deplin de bunurile cumparate in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, politistii va sfatuiesc sa tineti cont de cateva sfaturi pentru protectia dumneavoastra.

- Poliția ii avertizeaza pe cetațeni ca trebuie sa fie atenți atunci cand fac cumparaturi online sau in magazine și vin cu recomandari pentru siguranța cumparatorilor. Polițiști ii atenționeaza pe cetațeni sa fie atenți atunci cand fac cumparaturi in magazine sau in mediul online și au și cateva recomandari…

- A fost initiata o petitie online pentru istalarea unor „scuturi anti-suicid” pe marginea peroanelor de la metrou, dupa incidentul de marti seara, in care o tanara a fost impinsa in fata garniturii de metrou in statia Dristor 1. Petitia a fost semnata deja de peste 10.000 de persoane.

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- In premiera odata cu cea de-a doua generatie a SUV-ului Duster, Dacia a testat vanzarile online de masini inca de dinainte ca acestea sa ajunga in showroom, dupa metoda utilizata de Tesla pentru a vinde masini pe care inca nu le-au lansat. De marti, 5 decembrie pana vineri, 8 decembrie,…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, din nou, vineri, la sediul DNA Ploiești. Avocatul acesteia, Angela Ciurea, a explicat ca Mihaiela Moraru Iorga nu a dat nicio declarație in fața procurorului, iar calitatea acesteia in dosar a fost schimbata, din invinuit in inculpat. De altfel, Mihaiela…

- Pentru multe dintre noi curațenia casei pare o crovoada. Avem o veste buna pentru tine! Eliminarea murdariei poate fi un proces rapid și simplu, daca pui in aplicare urmatoarele trucuri! Cum cureți cele mai murdare locuri din baie Perdeaua de duș va arata ca noua daca fricționezi…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE 2017. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Romania a debutat perfect la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fetele antrenate de Martin Ambros s-au impus in cele doua meciuri disputate pana acum cu Paraguay si Slovenia si vor intra in meciul cu Spania cu gandul la victorie.…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Cheltuielile cu investitiile ale bugetului general consolidate vor fi, anul viitor, de 38,5 miliarde de lei, in crestere cu peste 11 miliarde (42%) fata de valoarea consemnata in acest an, de 27 de miliarde de lei, se se arata in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia…

- Ca tot vine perioada sarbatorilor de Craciun și cu toții suntem mari fani ai jocurilor online, m-am gandit sa va prezint cateva sfaturi pentru jocuri online in aceasta perioada. Cum va aflați pe gorj-domino.ro, este evident ca aici veți primi doar cele mai bune și utile sfaturi posibile.…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Cumparaturile online care au avut loc de Black Friday au crescut cu 18,4% fata de anul trecut, potrivit datelor publicate de Adobe Analytics, iar investitorii mizeaza pe faptul ca Amazon va atrage o parte mai mare din cheltuielile online in perioada cumparaturilor de iarna. Averea lui Bezos s-a marit…

- Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu reprezentantii institutiilor partenere, au desfasurat in ultimele 2 zile actiuni informativ – preventive dedicate sigurantei copiilor. Peste 150 de scolari si prescolari…

- Versuri scrise de mana de Bob Dylan și Michael Jackson și certificatul original de deces al rapper-ului Tupac Shakur sunt doar cateva dintre cele peste 1.100 de obiecte care au aparținut unor celebritați care vor fi vandute in cadrul unei licitații online, relateaza Reuters. "Credem…

- Retailerul Mega Image, care are peste 560 de magazine la nivel national, a lansat magazinul online ce cuprinde 15 categorii de produse. Produsele cumparate online pot fi livrate acasa gratuit sau pentru clientii care locuiesc exista posibilitatea ridicarii produselor din 12 puncte amenajate. Livrarea…

- Poliția Romana va recomanda sa fiti atenti la „prieteniile” online pe care copiii dumneavoastra le intretin. Incercati sa cunoasteti programele si aplicatiile folosite de ei pe dispozitivele de accesare a internetului. RECOMANDARILE POLITIEI ROMANE PENTRU PARINTI: Atunci cand le oferiti…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Badea, transmite: Volumul pariurilor sportive și casino online și offline (wagered amounts) din Romania se ridica, in medie, la valoarea de 4 miliarde de euro pe an, potrivit estimarilor din piața de profil. Jucatorii din piața explica faptul ca…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor si multi comercianti permit, ca facilitate, plata in mediul online, politistii va recomanda sa respectati cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunosti sau pe…

- Sesiunea din acest an a campaniei de reduceri Black Friday incepe vineri, 17 noiembrie, dimineata la orele 7.00, au anuntat retailerii online care sustin evenimentul, aflat in 2017 la cea de-a 7-a editie. Numeroase produse vor fi la preturi de Black Friday, de la televizoare, telefoane,…

- Tocmai din acest motiv, politistii s-au simtit datori sa ofere oamenilor sfaturi ce le pot salva si banii si nervii: „Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata in mediul online, Poliția Romana va recomanda sa respectați cateva reguli,…

- Indiferent de marimea afacerii, atentia in mediul online mobil poate duce la cresterea vanzarilor. PR-ul, continutul de pe blogurile interne, recenziile si prezenta in mediul online la nivel local sunt lucruri care pot lucra in favoarea unei firme pentru a obtine o tractiune valoroasa in sfera digitala.

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata in mediul online, Poliția Romana va recomanda sa respectați cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la ...

- Celebrele reduceri de Black Friday vor veni la finalul acestei saptamani, iar oamenii legii vin cu mai multe sfaturi pentru a face aceste cumparaturi in deplina siguranta. 1. Folositi autentificarea multi-factor pentru toate conturile online Acest lucru inseamna ca, pe langa parola,…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor si multi comercianti permit, ca facilitate, plata in mediul online, Politia Romana va recomanda sa respectati cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunosti sau…

- ROMÂNIA - OLANDA amical LIVE. ONLINE STREAM ProTV - VIDEO. Echipa nationala a României întâlneste, marti, de la ora 21,00, pe Arena Nationala din Bucuresti, selectionata Olandei, într-un meci amical. ROMÂNIA - OLANDA este LIVE VIDEO pe Protv. ROMÂNIA…

- ​Alibaba este, de departe, cea mai cunoscuta companie de comert online din China, insa in ultimii ani a crescut fantastic JD.com, o companie care a vandut produse de 19 miliarde de dolari in primele 11 zile din noiembrie. JD.com are peste 120.000 de angajati, o capitalizare de aproape 60 miliarde dolari…

- “Piata din Italia este de 15 ori mai mare decat cea din Romania.” FashionUP, retailerul local specializat in comercializarea online a articolelor de moda, cu vanzari de 6,5 milioane de euro in primele noua luni, va intra pe piata din Italia dupa ce la inceputul acestui an compania a achizitionat…

- Laptopuri ieftine de Black Friday 2017. Laptopurile sunt la mare cautare de catre „vanatorii” de reduceri, magazine online avand oferte speciale in aceasta perioada, doritorii putand achiziționa dispozitive portabile de ultima generație la prețuri convenabile. Romanii sunt nerabdatori in privința Black…

- Oricat ar fi banali, bureții de vase sunt de mare ajutor in casa, și nu doar in bucatarie! Iata cateva sfaturi practice care te ajuta sa folosești cat mai ingenios bureții și sa iți rezolvi mai repede treburile, scrie libertateapentrufemei.ro.

- Dupa ce un ordin de ministru care interzice temele pentru acasa zace de aproape un an de zile, in sertare, Ministerul Educatiei ii intreaba printr-o serie de chestionare pe elevi, pe parinti dar si pe profesori ce cred despre exercitiile de dupa cursuri.

- Estonia este povestea de succes a Europei de est la capitolele tehnologie și digitalizare. ,,In țara noastra, doar trei lucruri nu se pot face online: sa te casatorești, sa divorțezi și sa vinzi imobile”, a declarat fostul președinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, intr-un interviu acordat Libertatea.…

- Locuitorii sectorului 3 al Capitalei pot verifica online, incepand de luni, stadiul fiecarei solicitari depuse la Primarie, informeaza un comunicat de presa al administrației locale. Pe site-ul instituției, www.primarie3.ro, a fost creata secțiunea "Stadiu solicitari",…

- Vocea Romaniei LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Concurenti cu voci diferite si timbre speciale, ghidati de pasiunea lor pentru muzica, lupta sa impresioneze antrenorii, pentru a obtine un loc in etapa urmatoare a competitiei. Citeste si Imagini inedite cu Smiley. Artistul a fost MACARAGIU pentru…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- Utilizatorii celor mai populare aplicații de dating se confrunta cu riscuri semnificative de securitate, in condițiile in care la nivel mondial o persoana din trei folosește un astfel de serviciu online, se arata intr-un studiu de specialitate. Aplicațiile de dating devin din ce in ce mai populare in…

- Dupa o așteptare de peste jumatate de secol, administrația președintelui Donald Trump a dat publicitații joi aproape 3.000 de dosare secrete despre asasinarea președintelui John F. Kennedy, amanand totuși cu șase luni dezvaluirea anumitor documente considerate prea "sensibile", relateaza…

- MURCIA-BARCELONA ONLINE STREAM CUPA SPANIEI LIVE VIDEO DIGISPORT FC Barcelona debuteaza, în acest sezon al Cupei Spaniei, contra celor de la Real Murcia. Partida tur din faza șaisprezecimilor de finala are loc în aceasta seara, de la ora 22.30. MURCIA-BARCELONA ONLINE STREAM CUPA SPANIEI…

- Putini oameni se pot lauda cu faptul ca au fost pregatiti din timp pentru perioada Craciunului in fiecare an si ca nu au uitat niciodata sa cumpere un cadou sau ca in primul moment de respiro de dupa sarbatori nu s-au intrebat unde le-au disparut toti banii. Acei oameni pot incepe sa caute cadouri de…

- Compania de consultanța EY Romania a publicat o analiza a problemelor practice pe care le au companiile care aplica plata defalcata a TVA. Analiza este semnata de Alex Milcev, partener in EY Romania și lider al Departamentului de asistența fiscala și juridica, iar Sursa Zilei o publica fara modificari:…

- Ziarele care apareau la sfarșitul secolului al XIX-a, la Alba Iulia, aveau și un rol de invatare, de ghidare a populatiei prin prezentarea unor sfaturi si povete gospodaresti, precum si a unor date economice statistice. In afara celor politice, cam acestea erau domeniile considerate ”de interes” pentru…