7 sfaturi pentru un MACHIAJ mai rezistent pe timpul iernii

- 9 sfaturi de la specialisti pentru turisti in 2018 Stabilirea prioritatilor si a bugetului necesar, dar si studierea cu atentie a destinatiilor propuse sunt cateva recomandari ale specialistilor din turism pentru ca in 2018 sa calatorim mai mult si mai confortabil. Astfel, dezvoltatorii portalului…

- Odata cu venirea perioadei reci a anului, pregatindu-te moral sa achiți facturi fabuloase pentru agentul termic, iți pui intrebarea: cum sa faci ca sa nu ingheți intre cei patru pereți, deși caloriferele sunt fierbinți. Sputnik Moldova propune 10 sfaturi care te vor ajuta sa pastrezi caldura in casa

- Cele mai frecvente accidente in timpul schiului sunt leziunile la genunchi. Majoritatea accidentelor pot fi evitate prin atentie si prevenire. Am colectat mai jos cateva dintre cele mai importante precautii. Cele mai frecvente vatamari suferite in timpul schiului sunt intinderile de ligament, respectiv…

- Bunatatile alimentare iti fac cu ochiul asa ca este usor sa mananci mai mult decat este necesar. Si, din nefericire, acum este mai usor sa vorbesti de autocontrol decat sa-l si aplici. Oare de ce mancam atat de mult si de ce asta ne face sa ne simtim inconfortabil? Din punct de vedere fizic…

- Sfaturi in folosirea corecta a centralei termice de apartament. Reguli de baza pe timpul iernii: Utilizarea optima și corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea funcționarii echipamentului de incalzire. „De-a lungul timpului,…

- In perioada premergatoare Ajunului Craciunului, avand in vedere obiceiul colindatului, politistii ialomiteni atrag atentia cu privire la necesitatea adoptarii unor masuri preventive pentru ca bunurile cetatenilor sa nu cada in mana infractorilor. Oamenii legii avertizeaza ca falsii colindatori au aparut…

- Guvernul a adoptat miercuri o ordonanta de urgenta care ridica interdictia pasunatului in perioada 6 decembrie - 24 aprilie, pentru o parte din proprietarii de animale domestice. Guvernul a stabilit, prin OUG, modificarea prevederilor art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea 407/2006 a vanatorii…

- Pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole pe care se pasuneaza. Guvernul a ad...

- Pentru evitarea unor incidente nedorite pe timpul iarnii, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba recomanda turiștilor sau celor care urmeaza sa plece in excursii, urmatoarele: 1. Inainte de a pleca in excursie, informati-va temeinic in legatura cu itinerariul propus (daca…

- Politistii calaraseni ii avertizeaza pe soferi sa nu plece cu masina la drum, daca nu au echipat-o cu anvelope de iarna. In cazul in care circulati pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei fara anvelope de iarna, riscati sa fiti amendati si se va retine certificatul de inmatriculare/inregistrare…

- Sarbatorile se apropie, iar gospodinele au inceput deja sa deretice prin casa. Cele care au probleme de sanatate trebuie sa aiba grija, ca in timpul curațeniei, sa nu le agraveze. Aspiratul, ștersul podelelor sau al ferestrelor, maturatul ori scoaterea rufelor din mașina sunt probleme cat se…

- Vremea rece este o adevarata incercare pentru soferi, prea putini fiind dispusi sa iroseasca minute bune pentru a curata gheata de pe parbriz sau sa astepte dezaburirea geamurilor. Cateva trucuri verificate vor face ca lucrurile sa mearga mult mai repede.

- Certurile sau discutiile in contradictoriu sunt dificil de evitat, oricat de mult ai incerca sa-ti pastrezi calmul, uneori iti poti pierde cumpatul. Insa exista si unii oameni care nu isi pot controla emotiile in timpul unei certe....

- Apropierea sarbatorilor de iarna trebuie sa fie un prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi. Mai altruisti, mai darnici, mai doritori de a petrece impreuna cu cei dragi avem dorinta de a pregati din timp mici surprize pentru colegi sau membrii familiei.In aceasta perioada in care cei mai multi comercianti…

- Ne place sau nu, corpul nostru este influentat de cantitatea de lumina sau de vremea de afara, existand o simbioza intre mediul inconjurator si modul nostru de functionare si de dezvoltare. Conform specialistilor, cheia bunei dispozitii este pastrarea in echilibru a melatoninei si serotoninei, hormonii…

- Ne place sau nu, corpul nostru este influentat de cantitatea de lumina sau de vremea de afara, existand o simbioza intre mediul inconjurator si modul nostru de functionare si de dezvoltare. In opinia cunoscutei profesoare de yoga Dana Tupa, impactul luminii asupra comportamentului nostru se masoara…

- In ultimul timp, din pacate, escrocheriile imobiliare au devenit un subiect tot mai actual de știri. Ați auzit cu siguranța despre așa-zisele "constructii inghetate din motiv ca dezvoltatorii ar fi falimentat pe neașteptate, despre afaceri cu mansarde construite ilegal, despre vanzarea ilicita a spatiilor…

- Mainile reci in timpul iernii este una dintre cele mai frecvente probleme in randul oamenilor din intreaga lume! Mainile tale sunt intotdeauna reci? Daca si tu esti in cautarea unor solutii, iata cateva sfaturi despre cum iti poti mentine mainile calde in timpul iernii.

- Politistii din Botosani fac, sambata, perchezitii la principalii suspecti in cazul furturilor din locuinte de pe raza judetului, prejudiciul ridicandu-se la 60 de mii de euro, principalii suspecti in acest caz fiind prinsi in urma cu doua zile. Politistii din Botosani, sub coordonarea Parchetului…

- Celebra Heidi Klum, a dat sfaturi pretioase tuturor doamnelor si domnisoarelor, referitoare la tinuta pe care o vor purta de sarbatori. Aceasta a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Una dintre principalele noutati consta in achizitia unor utilaje speciale care vor fi folosite de Salubris pentru curatarea trotuarelor. Parcul auto al operatorului pentru activitatea de deszapezire cuprinde, in total, 24 de utilaje fata de 14 anul trecut. Totodata, fata de 2016, Citadin are un numar…

- Exista situatii in care inchirierea unei masini reprezinta un plan de "rezerva", insa de cele mai multe ori, acest lucru este imperios necesar pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor planuite de o persoana, fie ca este vorba despre o vacanta sau pur si simplu de activitati cotidiene.

- Mass-media spaniola a evidentiat inclinarea fireasca a postului tv RT și a agentiei de stiri Sputnik, care emit inclusiv in limba spaniola, pentru susținerea separatiștilor catalani. „Ambele s-au umplut pana la refuz cu stiri false, iar pe 1 octombrie – ziua referendumului ilegal: au portretizat pe…

- Conducerea Colegiului National Alexandru Ioan Cuza din municipiul Ploiesti a demarat o ancheta dupa ce in spatiul public au aparut informatii potrivit carora una dintre profesoare ar fi tuns doi elevi...

- Nu conteaza cat de lung ai parul, important e cat și cum gandește profesorul! Doi elevi ai Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești au fost tunși de profesoara de matematica, primind acest tratament umilitor in fața colegilor, pentru ca ar fi avut parul prea lung. Cazul revoltator a fost…

- Liderul PSD, Dragnea, era cel care anunta masurile adoptate din programul de guvernare. Nu a fost miercuri la Parlament, iar zilele trecute nu a vrut sa faca declaratii, spunand ca e treaba Guvernului sa explice. Nici premierul nu a stat prea mult de vorba cu presa. Sursa: http://evz.ro/dragnea-dat-disparut-psd.html

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana.

- Decizia de a fi efectuate lucrari urgente la poarta de intrare in Timisoara, de pe Calea Aradului, a fost luata, luni, in timpul unei sedinte a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, convocata de prefectul Eva Andreas. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- HOROSCOP 6 NOIEMBRIE 2016 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit…

- În curând va începe nebunia cumparaturilor. Anul acesta marile magazinele din România au fixat data de 17 noiembrie pentru ofertele de Black Friday. Pentru unele produse prețurile vor scadea și cu 50% sau chiar mai mult. Conform tradiției americane, Black Friday 2017…

- Președintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge și in China, va putea sa foloseasca in aceasta țara Twitter, deși acolo accesul la rețeaua de socializare este blocat, a asigurat un oficial chinez citat de agenția EFE. 'Nu trebuie sa…

- Ce spune Speak despre nunta cu iubita lui, Ștefania. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au anunțat ca vor lansa melodia „Timpul”. Speak și Libelula formeaza un cuplu de mai multa vreme . „El e perfectionist cand vine vorba de mine si e enervant. Din prima nu are cum sa iasa…

- Sefii Primariei Pascani cauta solutii pentru cazarea oamenilor strazii cand temperaturile vor fi geroase. In acest an, ei nu vor mai fi adapostiti la Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, ci intr-un adapost sub forma unui ansamblu format din doua module de locuit. Cele doua module vor fi amplasate…

- Modul de acțiune pe timpul escortarii in situația unui atac armat asupra mijloacelor auto care transporta persoane private de libertate – a fost tema unui exercițiu organizat luni, 31 octombrie a.c., de structurile cu atribuții in domeniu: Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, Inspectoratul de…

- Chiar in timp ce se insura a doua oara, deputatul Matei Suciu a fost pradat de hoți. Praduitorii i-au spart vila aflata in comuna Șag, la cațiva kilometri de Timișoara, exact in timpul petrecerii care se ținea la un restaurtant din orașul de pe Bega. In final, hoții au plecat destul de bosumflați din…

- Dupa ce un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani a lesinat, petrecaretii au sunat la 112 si au chemat ajutoare, scrie dalevasile.ro. In loc sa-i acorde primul ajutor, petrecaretii s-au luat la cearta cu echipajul de pe ambulanta pe motiv ca au ajuns tarziu la incident. La randul lor, cei de la…

- Obiectivul Regiei Autonome de Transport in Comun este cresterea eficientei si a confortului pentru transportul public din municipiul Constanta.Incepand de luni, 30.10.2017, se comaseaza traseul 5 40 si traseul 40 C. Astfel, aceasta noua ruta va lega zona Km 5 de campusul Universitatii Ovidius. Timpul…

- Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca județul este pregatit in ceea ce privește asigurarea ''starii de viabilitate'' a drumurilor publice pe timpul iernii, instituțiile cu atribuții in domeniu luand toate masurile in acest sens. Potrivit prefectului…

- Copiii sunt mai curioși și pun o gramada de intrebari și așa ii fac pe parinții lor sa caute o mulțime de lucruri interesante pe internet. Din pacate, adulții și-au pierdut aceasta curiozitate inascuta de a invața lucruri noi, drept pentru care pierd rareori timpul raspunzand intrebarilor cu „de ce”…

- Simona Halep și-a rezervat timp pentru relaxare înainte de Turneul Campioanelor. Românca a recunoscut ca nu s-a putut abtine sa faca niște cumparaturi, asa ca a vizitat Centrul de Design, unde a probat mai multe obiecte realizate de designerii locali, potrivit Visit Singapore.…

- Lecția Timișoara. Clujul se pune la adapost Un tanar a murit la Timișoara, iar Clujul a invațat ceva din aceasta lecție. La mijlocul lunii septembrie, o furtuna extrem de puternica a facut victime la Timișoara. Atunci, un tânar de 24 de ani a fost strivit de poarta enorma amplasata la intrarea…

- Mihai Constantinescu a trecut printr-o operatie complicata la inima in urma cu cateva zile si a fost la un pas sa paraseasca aceasta lume. Artistul a povestit momentul critic pe care l-a depasit, cu ajutorul medicilor si a Divinitatii.

- Cercetatorii de la Carnegie Institution for Science au folosit modelari computerizate pentru a ajunge la concluzia ca vanturi oceanice sunt mai puternice, ceea ce prezinta o buna oportunitate pentru generarea energiei regenerabile cu ajutorul centralelor...

- Legislația in vigoare prevede insa și alte circumstanțe care pot duce la respingerea unei cereri pentru ajutorul de incalzire. Mai exact, daca solicitantul e proprietarul unor bunuri anume, mobile sau imobile, nu are dreptul sa primeasca acest sprijin social. Fara ajutoare pentru caldura. Decizie…

- Dupa cateva zile de la trimiterea in judecata a celor trei tineri acuzați de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa scandalul care a avut loc la inceputul lunii septembrie, pe terasa clubului Caractere, polițiștii s-au prezentat in fața instanței și au cerut…

- Victima a fost transportata imediat de un echipaj medical in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Dupa acordarea primului ajutor, chirurgii au intrat in sala de operatie cu ieseanul, cu speranta ca il vor salva. In timpul operatiei, barbatul a murit. „Pacientul cu politraumatism…

- Din 900.000 de soldati romani care au supravietuit celui de-al Doilea Razboi Mondial au mai ramas in viata doar 9.000. Oamenii care au facut fata luptelor de pe front se sting pe zi ce trece. Ultimul dintre ei: generalul Nitu Stan. A fost un militar care a pacalit moartea de nenumarate ori, a fost decorat…

- Perifericele dedicate gaming-ului au fost pana de curand dependente de fire, timpul de raspuns fiind unul dintre punctele forte ale acestora. Acum ca tehnologiile wireless s-au imbunatatit pana in punctul in care ambele solutii sunt la fel de bune, Logitech propune o solutie si pentru problema incarcarii…