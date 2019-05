7 sfaturi pentru a alege fotograful perfect pentru nunta ta

Stiri pe aceeasi tema

- Celulita este una dintre problemele care macina femeile din lumea intreaga, de la varste din ce in ce mai fragede. Bineințeles ca fiecare persoana ar trebui sa se iubeasca așa cum este, indiferent de modul in care arata. Totuși, daca țelul tau este sa ții celulita la distanța, ți-am pregatit in continuare…

- Varsta chiar e doar un numar pentru Margareta Paslaru! Actrița și cantareața ajunsa la 75 de ani e la fel de activa pe rețelele sociale precum colegii tineri. A urmat trendul și și-a facut blog, iar de imaginea ei se ocupa o intreaga echipa de stiliști, exact ca in cazul unor vedete ca Loredana sau…

- Data nuntii este foarte importanta asa ca pentru ca sa iei totul in calcul, orienteaza-te si dupa numerologie. Afla numarul tau special cu urmatorul calcul: Nunta stabilita pe data de 10 iunie 2020 va avea numarul special: 1+0+0+6+2+0+2+0 = 11 iar apoi va fi din nou calculata suma 1+1= 2. astfel,…

- Cel mai bine ar fi sa apelati la o florarie online si astfel veti putea alege in confortul casei toate aranjamentele pe care le doriti. Tot ce trebuie sa faceti este sa intrati pe site-ul florariei, la categoria aranjamente pentru nunta si sa alegeti ceea ce va place. Iar daca nu cunoasteti…

- 10 minute petrecute in fiecare dimineața in fața oglinzii iți pot aduce efectul dorit – un ten de invidiat, o piele fina și catifelata, placuta la atingere. Doar astfel poți spune adio ridurilor și cearcanelor. Ingrijirea pielii este un truc simplu, dar și un valoros ritual de frumusețe. In fiecare…

- Tigara electronica este un dispozitiv care functioneaza pe baza unei baterii si a reusit sa genereze un adevarat razboi intre cei care o produc si cei care produc tutun. Este si normal, in conditiile in care promite experienta fumatului cu mult mai putine riscuri decat cele pe care le aduce tigara normala.…

- Specialistii sunt circumspecti in ceea ce priveste evolutia pietei imobiliare in anul 2019. Chiar si asa, domeniul imobiliar este unul profitabil daca investesti dupa o reteta bine pusa la punct. In ultimii ani constructia de ansambluri rezidentiale noi a explodat in principalele orase din…

- Un fotograf din Australia a folosit tesaturi imbibate cu mirosuri, inregistrari audio si o tehnica anume la fotografii pentru ca mireasa, care era oarba, sa poate „vedea” imaginile si sa ramana cu amintirea unei nunti superbe.