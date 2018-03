Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din regiunea transnistreana care detin cetatenie rusa au avut posibilitatea sa-si exprime optiunea de vot duminica, 18 martie, la cele 24 de sectii de votare deschise in stanga Nistrului pentru alegerile prezidentiale din Rusia.

- Sambata la ora 17 erau locuri in care temperaturile depaseau 22 de grade, iar o zi mai tarziu in aceleasi orase erau 0 grade, iar in Moldova erau -10 grade. Variatile bruste de temperatura nu sunt neobisnuite, insa 20 de grade de la o zi la alta reprezinta ceva extrem de rar. In articol puteti vedea,…

- Handbal Club Sibiu a obținut o noua victorie pe teren propriu, invingand duminica, 18 martie, pe ADEP Satu Mare. Handbaliștii sibieni au condus de la un capat al celalalt al partidei și s-au impus cu scorul de 35-18 (21-10) in fața echipei clasate pe ultimul loc. Read More...

- In general, 8 martie e prilej de promovare a femeilor vizibile, celebre, femei importante – medici, profesori, manageri, femei de succes. 8 martie, insa, este și ziua femeilor pe care nu le cunoaște decat familia ori cel mult vecinii, și a femeilor care robotesc anonime in posturi și funcții prea puțin…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea Evaluarii Nationale au obtinut media generala peste 5, conform Ministerului Educatiei. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog.

- Administratia Trump a anuntat, joi, noi sancțiuni contra Rusiei pentru amestecul în atacurile cibernetice ce ar fi avut ca scop denaturarea rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2016, anunta AFP-

- La noua zile dupa ce agentul dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia au fost atacați cu o substanța neurotoxicași se afla in coma, un alt rival al lui Putin a fost gasit mort in Marea Britanie.

- Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Tillerson a fost inlocuit cu șeful CIA, Mike Pompeo. La cateva ore dupa ce a aflat ca a fost eliberat din funcție, Tillerson a susținut o declarație de presa in care a spus ca se va intoarce la viața privata de acum incolo.…

- De pe Internet: Ziarele scriu ca Anglia, Australia, Japonia vor sa boicoteze,sa nu se prezinte la vara in Rusia, cu echipele lor de fotbal la Campionatul Mondial. Cica ar fi un refuz fața de politica lui Putin. Ce nu spun ziarele si ar trebui sa adauge imediat este ca Romania a fost printre primele…

- Eleva care sufera de un cancer agresiv a postat un nou mesaj tulburator pe Facebook. Andreea Rodiana a inceput sa accepte ceea ce i se intampla. Merita incurajari pentru a gasi puterea de a lupta. "Pagina 4... Trec zile, zile grele cu tratamente naucitoare, tratamente grele. E greu sa te trezesti intr…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Biroul Național de Statistica din Republica Moldova, prezinta un portret statistic al femeilor și barbaților din țara. Potrivit datelor BNS, populația feminina predomina in randul populației din Republica Moldova, la 100 femei revenind 93 barbați.

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…

- Claudiu Vaișcovici, 55 de ani, fosta glorie dinamovista din anii '80 ii ataca fara menajamente pe șefii "cainilor" și pe jucatori: "Bateti la Craiova daca aveti cojones!". - Domnule Vaiscovici, ce mai e de spus dupa ce Dinamo a ajuns in play-out?- Cei de la Dinamo au ajuns acolo unde merita, vai de…

- „Orice doamna si domnisoara, orice femeie merita un martisor”, a raspuns Liviu Dragnea. Liderul PSD a spus de 1 și 8 martie barbatii au ocazia sa mai spele din pacate. „Dincolo de simbolistica profunda a martisorului, care marcheaza si trecerea din iarna in primavara si semnificatia protectiva a…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a vorbit miercuri despre insemnatatea Martisorului, dar si despre importanta femeilor aflate in pozitii de conducere ale statului. Acesta a spus ca, desi doamnele acum se uita „cu atentie” la el, „intr-un an-doi, barbatii vor conta din ce in ce mai putin”.

- Unul dintre fanii Exatlon a realizat un document in care a notat evolutia fiecarui jucator, de la inceputul emisiunii si pana acum, pentru a intelege cum se numeste concurentul care primeste imunitatea la finalul saptamanii. In dreptul fiecarui jucator este trecut numarul de curse, numarul de victorii…

- S-au scris nenumarate carți și articole despre Constantin Brancuși, țaranul roman care - potrivit istoricului de arta Pavel Șușara - „a intrerupt surprinzator și definitiv stereotipul a doua mii de ani de sculptura și de gandire tridimensionala”. Cum percep, astazi, romanii opera lui Brancuși, ce inseamna…

- De cele mai multe ori, barbații care iși inșala partenerele nu se despart de acestea. Știi de ce? Iata care sunt motivele pentru care barbații nu-și parasesc iubitele chiar daca le inșala: 1. O mica vacanța. Vor sa iasa din rutina și sa se odihneasca puțin, sa se detașeze de…

- Un fost elev a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 adulți și copii, conform CNN. Suspectul in varsta de 19 ani se numește Nikolas Cruz. Acesta fusese exmatriculat din motive disciplinare și a fost prins de polițiști dupa atac. Atacul armat, care este printre cele mai sangeroase 10 atacuri…

- Marti,13.02.2018, in sala Polivalenta din Sighetu Marmatiei s-a desfasurat etapa municipala si zonala a cupei Tymbark la fotbal, competitie care se bucura de un mare interes in randul elevilor din clasele primare și gimnaziu (doar cls.5 si 6). Au participat: Liceul Ferdinand, Sc. Mihalyi de Apsa, Scoala…

- DIN NOU VEȘTI BUNE DIN FOTBAL: Echipa sibiana a caștigat, astazi, cu scorul de 3-1 amicalul cu FC Kisvarda Mastergood, ocupanta locului secund in clasamentul Merkantil Bank Liga, cel de-al doilea eșalon al Ungariei. Acesta a fost ultimul meci de verificare susținut de FC Hermannstadt in cantonamentul…

- Adrian Porumboiu Fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu susține ca doar zece formații merita sa evolueze in prima liga fotbalistica a țarii. Adrian Porumboiu ar prefera ca Liga 1 sa aiba un alt format. El susține ca dintre cele 14 echipe prezente in momentul de fața, doar zece ar merita…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamina, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamina, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze. Cercetatorii…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana . Giba a fost condamnatprimit cinci ani…

- Iata cum a fost asteptata Simona Halep, la aeroport, dupa ce a devenit vicecampioana la Australian Open. Tatal Simonei Halep a fost „certat” de cativa jurnalisti in momentul in care a vrut sa-si imbratiseze fiica. Putin inainte de ora 11:00, avionul care a adus-o pe Simona Halep in Romania a aterizat…

- "Incidentele care au avut loc in data de 12 decembrie anul trecut in statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1 in urma carora doua persoane au fost impinse pe linia de metrou, iar una si-a pierdut viata, a ridicat unele de semne de intrebare cu privire la riscurile - poate cunoscute pana la…

- Mesaje de felicitare pentru Simona Halep. Personalitațile din sportul romanesc au felicitat-o pe jucatoarea de tenis care s-a calificat in finala Australian Open. Elogii pentru Simona Halep. Hagi ii ține pumnii stranși: ”Merita sa castige trofeul” Si pugilistul Lucian Bute a marcat victoria lui Halep:…

- Secretarul general al ALDE Alba, Ion Marincas, a declarat, luni, ca jandarmii au actionat corect la protestul de la Bucuresti si ii felicita pentru acest lucru. El a precizat ca aceasta este opinia sa si a partidului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- BERBEC: Aceste native sunt extrem de impulsive și acționeaza dupa cum le taie capul. Femeile berbec nu ezita sa spuna ce gandesc și nu se gandesc de cele mai multe ori inainte de a spune ceva și ajung sa-i raneasca pe cei din jurul lor. Barbații care au alaturi o femeie berbec au de…

- Presedintele PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si chiar obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare.

- Marți a avut loc la Palatul Victoria ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica), care vor merge in 33 de spitale din tara. Premierul Mihai…

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- Este prima tara din lume care a decretat obligatorie, prin lege, egalitatea de salariu intre barbat si femeie. Adio discriminarii, in contextul in care, este dovedit faptul ca femeile muncesc mult mai mult si sunt mult mai eficiente la locul de munca..

- Acest an a inceput cu un semnal pozitiv pentru agricultori, care si-au incasat integral subventiile pe suprafata pe 2016 in cursul lunilor februarie si martie, adica mai devreme decat se intampla de obicei, caci termenul-limita pentru platile directe este data de 1 iunie. Apoi, conditiile au fost propice…

- MESAJE DE ANUL NOU. URARI. FELICITARI de REVELION. La inca un ceas aniversar, de Revelion si Anul Nou, va propunem o serie de mesaje, felicitari, urari si sms-uri frumoase pe care le puteti trimite tuturor celor pe care ii iubiti si ii...

- Tradiția populara spune ca ajunul Craciunului este o sarbatoare patronata de moș Ajun, fratele geaman al lui Moș Craciun. El ar fi fost cel care a prouncit sa se dea flacailro colaci, sa se umble cu colindatul și sa li se daruiasca florinți de la parinți. Legenda mai spune ca, inainte sa-l…

- Aproape 500.000 de oameni sunt diagnosticati cu cancer de colon la nivel mondial. Sangerarea rectala este unul dintre cele mai frecvente simptome ale cancerului de colon, dar alte semne ar putea fi mult mai subtile. Daca observi oricare dintre semnele de mai jos, discuta cu medicul tau. 1. Afli ca esti…

- Sportul are multi adepti in orasul nostru. ACS Viitorul Otelul Galati reprezinta un proiect nou, facut din suflet de oameni tineri si dornici sa ofere experienta lor, copiilor dornici sa faca sport si performanta. Daciana Balaban Curtean, o jucatoare emblematica pentru handbalul galatean si romanesc…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…