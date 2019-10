7 secrete ale unui mariaj reuşit. De ce este nevoie pentru ca în relaţie să existe dragoste, pasiune şi prietenie Iata 7 secrete ale unui mariaj reusit. 1. Dezvoltati identitatea Cand doi oameni se casatoresc devin o singura voce in privinta deciziilor financiare si a cresterii copiilor. Si, de obicei, se lasa coplesiti de diferitele sarcini pe care si le asuma incat isi pierd, cu usurinta, propria identitate. In plus, femeile au tendinta de a incerca sa-si multumeasca sotii si fac sacrificii pentru acest lucru. Aceasta este reteta pentru nefericire, asa ca nu este de mirare ca te simti mizerabil/a si abatut/a. Este necesar sa inveti arata compromisului fara sa renunti la tine. Nu ar trebui sa uiti sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

