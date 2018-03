7 romni din 10 consideră că au o sănătate bună și foarte bună (Eurostat) ​Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, arata datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres. In randul statelor membre, cea mai mare pondere a populatiei cu varsta de peste 16 ani care apreciaza ca are o stare a sanatatii foarte buna si buna s-a inregistrat in Irlanda (82,8%), Cipru (78,7%), Olanda (75,9%), Suedia (75,1%),… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Romania se claseaza pe locul 6 in topul tarilor cu cel mai mare grad de absorbtie a gazelor cu efect de sera din UE, datorita suprafetelor cu paduri a tarii. Pe primele pozitii se afla Suedia si Finlanda, iar pe ultimele locuri se claseaza Malta, Danemarca si Olanda, arata un raport Eurostat.…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, cu o valoare medie de 1958 de euro pe hectar, potrivit cifrelor Eurostat pe 2016. Pe de alta parte, la capatul opus se afla Olanda un un hectar de teren de 31,5 ori mai scump, adica undeva la 63.000 de euro pe hectar. Dar daca ne uitam la…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de decese…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Romania a primit aviz motivat din partea Comisiei Europene in cadrul unei proceduri de infringement care vizeaza benzina și motorina consumate in țara noastra. Mai exact. Romania nu a implementat in legislația naționala o directiva europeana din 2015 care prevede exact cum trebuie calculate și raportate…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Comisia Europeana va nominaliza miercuri sapte tari pentru masuri fiscale care afecteaza echitatea pietei unice, a anuntat marti comisarul european Pierre Moscovici, citat de AFP. "Pentru prima oara, Comisia insista asupra problemei planificarii fiscale agresive in cele sapte tari: Belgia, Cipru,…

- Comisia Europeana va nominaliza miercuri sapte tari pentru masuri fiscale care afecteaza echitatea pietei unice, a anuntat marti comisarul european Pierre Moscovici, citat de AFP. "Pentru prima oara, Comisia insista asupra problemei planificarii fiscale agresive in cele sapte tari: Belgia,…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Deputații au votat ca Vinerea Mare sa fie zi libera pentru romani. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”, 7 voturi ”impotriva”si…

- CCIA Timiș face inscrieri pentru o noua sesiune Pioneers into Practice. Cei selectați vor lucra timp de cateva saptamani intr-o firma sau organizație din Germania, Italia, Ungaria, Portugalia, Malta, Cipru, Slovenia, Spania, Bulgaria, Serbia, UK&Irlanda, Polonia, Finlanda, Estonia sau Letonia.

- Prețurile din Romania sunt mai puțin de jumatate fața de cele practicate in Franța și Germania, cele mai puternice state ale Uniunii Europene, și sunt cu 5% mai mari fața de cele din Bulgaria, arata datele Eurostat, citate de catre Cursdeguvernare.ro . Potrivit calculelor, prețurile din Romania sunt…

- Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala, nelucratoare; Deputații din comisia de munca au dat, marți, raport favorabil pe propunerea legislativa care a fost adoptata deja de Senat . Votul final urmeaza sa aiba loc in ședința de miercuri a Camerei Deputaților. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Banca Centrala a explicat ca restrictiile directe pot imbraca forma unor plafoane absolute, fixe (Grecia, Irlanda, Malta) sau a unor plafoane relative bazate pe o rata de referinta (Belgia, Estonia, Franta, Slovenia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Slovenia). Consultarea…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, incepand din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse in vanzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz Air anunta deschiderea…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. In 2015, majoritatea statelor membre au raportat ...

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE,…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 926 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania si Danemarca, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 330…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2015, majoritatea…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…