Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis arestarea pentru 30 de zile a celor sapte protestatari acuzati ca ar fi lovit jandarmii care au participat la mitingul din 10 august. Decizia vine dupa ce procurorii au facut perchezitii la domiciliul acestora si dupa ce i-au audiat.

- Bucuresti, 12 oct /Agerpres/ - Judecatoria Sectorului 1 a admis cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzati ca au lovit jandarmi la mitingul din 10 august. Cei doi agresori au fost retinuti joi pentru savarsirea infractiunilor de…

- „De ce avem un MCV? Pentru ca in 2007 am cazut de acord ca pentru cele doua state care aderau existau in continuare lipsuri in independenta justitiei care trebuiau corectate. Pentru asta exista MCV cu Romania si Bulgaria. Cred in continaure ca e cel mai bun instrument posibil de a ajuta Romania,…

- Referitor la mitingul din 10 august, Frans Timmermans a spus ca pe imaginile video nu a vazut oameni care ar fi putut fi huligan, ci doar protestatari pasnici. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a subliniat ca raportul MCV este cel mai bun instrument pentru a ajuta Romania. „De ce avem un MCV?…

- Un barbat de aproximativ 35 de ani, prezent la mitingul de duminica din Piața Victoriei, a fost ridicat de jandarmi dupa ce unii protestatari l-au indicat ca manifestand un comportament suspect, informeaza Jandarmeria Capitalei, potrivit Mediafax.Jandarmii au ridicat un barbat in varsta de…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 1 au dispus, duminica seara, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzați de ultraj și tulburarea liniștii publice, Ionuț Liviu Cojoaca și Claudiu Dobre Mihai. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ionuț Liviu Cojoaca și Claudiu Dobre Mihai, in varsta de…

- Zeci de mii de romani din tara si din strainatate s au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri din Piata Victoriei din Capitala. Pana la aceasta ora, 24 de persoane participante la mitingul diasporei din Piata Victoriei au avut nevoie de ajutor medical, intre acestea fiind trei jandarmi raniti…