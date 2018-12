7 obiceiuri pozitive pe care oamenii fericiţi le cunosc. Adoptă-le şi tu în 2019! Iata 7 obiceiuri pozitive pe care aproape toate persoanele fericite le-au adoptat: 1. Se inconjoara de oameni fericiti Bucuria este contagioasa. Cercetatorii care au studiat „imprastierea fericirii" timp de peste 20 de ani au descoperit ca aceea care se inconjoara de oameni fericiti „au sanse mai mari sa fie ei insisi fericiti in viitor". Inca un motiv sa stai departe de prietenii tristi si sa te apropii de cei fericiti 2. Zambesc Chiar daca nu simti bucuria, gandeste-te la ceva frumos si zambeste. Ar trebuie sa te ajute. De asemenea, gandeste pozitiv. Daca in timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

